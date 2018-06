Na Blues Alive dorazí z USA Joan Osborne či Joe Louis Walker

Bluesový festival Blues Alive se odehraje od 15. do 17. listopadu v Šumperku. Slavná americká písničkářka Joan Osborne, která se proslavila i hitem One of Us, tam představí své pojetí písní Boba Dylana. K hvězdám přehlídky patří také americký kytarista a držitel Grammy Joe Louis Walker nebo bluesrocková srbskoamerická kytaristka Ana Popovic.