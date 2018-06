Slash, Sting, Clapton, Tina Turner. Fenomén Beck hrál prostě s každým

Nový film o fenomenálním kytaristovi Jeffovi Beckovi se jmenuje Still on the Run: The Jeff Beck Story. Zachycuje celou jeho tvůrčí dráhu od chvíle, kdy jako kluci jen tak blbli s Jimmym Pagem, až po globální slávu.