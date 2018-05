jaš, kul, Právo

Jednaosmdesátiletý Buddy Guy byl v roce 1985 uveden do Blues Hall of Fame a v roce 2005 do Rock and Roll Hall of Fame. Časopis Rolling Stone ho umístil na třicátou pozici ve svém žebříčku 100 nejlepších kytaristů všech dob

Byl vzorem největších bluesových i rockových kytaristů počínaje Jimim Hendrixem přes Keithe Richardse, Erika Claptona, Jimmyho Page a Jeffa Becka až po Jacka Whitea. Na svém kontě má 33 studiových a 15 koncertních alb.