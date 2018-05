Lenka Hloušková, Novinky

Třiapadesátiletý ročník filmového svátku se blíží. V západočeském lázeňském městě proběhne od 29. června do 7. července.

Vedle Levinsona na něj ze zahraničí dorazí třeba herečka a scenáristka Rachel Shentonová a režisér Chris Overton, kteří společně představí snímek Tiché dítě, oceněný před několika měsíci Oscarem za nejlepší krátký film, a dánská herečka Trine Dyrholmová.

Tradice pokračuje



Festival volbou Levinsona jinak pokračuje v tradici oceňování zásadních osobností světové kinematografie, jako jsou například režiséři William Friedkin, Jerry Schatzberg nebo Ken Loach či scenárista Paul Laverty.

Držitel Oscara za režii a pěti dalších oscarových nominací Barry Levinson byl podle organizátorů MFF KV logickou volbou. Ve své autorské i režijní tvorbě mimořádným způsobem kombinuje osobní příběhy s často satirickým pohledem na společnost a jeho filmy zásadním způsobem ovlivnily řadu mladých filmařů.

Tom Cruise a Dustin Hoffman ve filmu Rain Man.

FOTO: Profimedia.cz

V letošním roce navíc uplynulo třicet let od vzniku legendárního snímku Rain Man (1988), oceněného čtyřmi Oscary, včetně Oscara za nejlepší režii, právě pro Levinsona, a řadou dalších cen, například Zlatým medvědem z Berlinale nebo Donatellovým Davidem.

Pod Levinsonovým vedením zde podal jeden ze svých životních hereckých výkonů Dustin Hoffman, na hvězdnou platformu pak film vysadil mladého Toma Cruise, jehož filmovou partnerkou zde byla herečka Valeria Golino.

Také následující drama Avalon (1991) bylo oceněno oscarovou nominací pro Barryho Levinsona – tentokrát v kategorii nejlepší scénář.

Na motivy životního příběhu gangsterského bosse vzniklo zase jeho kriminální drama Bugsy (1991) s Warrenem Beattym v titulní roli, které Barrymu Levinsonovi přineslo další dvě oscarové nominace – za režii a jako producentovi za nejlepší film.

Další výročí



Dvacáté výročí od premiéry pak slaví letos i další Levinsonův snímek Vrtěti psem, mystifikační podobenství o zákulisí politiky, v němž pokračuje ve spolupráci s Dustinem Hoffmanem, který byl za svůj výkon nominován na Oscara.

Americký herec Robert De Niro s manželkou Grace Hightowerovou. Do Varů zavítali před deseti roky.

FOTO: Lukáš Táborský, Právo

Za film získal Barry Levinson Stříbrného medvěda – Zvláštní cenu poroty na Berlinale 1998.

Podobně jako s Hoffmanem, s nímž natočil ještě například drama Spáči (1996) nebo sci-fi Koule (1998), se opakovaně vrací ke spolupráci s dalšími hollywoodskými hvězdami jako Robert De Niro (Vrtěti psem, Co se vlastně stalo, 2008) nebo Robin Williams (Hračky, 1992, Man of the Year, 2006).

Pod většinou svých filmů je Barry Levinson rovněž podepsán jako producent, producentsky zaštítil i řadu ambiciózních projektů jiných režisérů, jako bylo například krimidrama Mikea Newella Krycí jméno Donnie Brasco (1997) nebo romantické drama Neila LaButea Posedlost (2002)

Ve znamení klasiky

Barry Levinson představí na MFF KV svůj nejnovější režisérský počin, drama Paterno z produkce HBO a uvede i oba zmíněné snímky – Rain Man a Vrtěti psem.

Ivan Král

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

V jeho díle je viditelná, respektive slyšitelná i česká stopa. Při svém režijním debutu: šlo o hořkou komedii Bistro (1982) – se na hudbě k snímku podílel Ivan Král, český muzikant žijící v USA.

O neslyšících, nejen pro ně



Již třetí rok uvádí MFF Karlovy Vary také sekci Lidé odvedle, jejímž partnerem je oficiální neziskový partner akce, nadace Sirius. V letošním roce se zaměří na filmy s hrdiny se sluchovým postižením.

Jedním z očekávaných titulů je film Tiché dítě (2017), který letos získal Oscara pro nejlepší krátký film. Tento emotivní snímek osobně představí herečka a scenáristka filmu Rachel Shentonová a režisér Chris Overton.

Příběh čtyřleté dívky, která se narodila neslyšící a díky sociální pracovnici v podání Rachel Shentonové nachází prostřednictvím znakové řeči cestu ze světa ticha, byl inspirován osobními zkušenostmi britské herečky a autorky.

Nico o Warholově múze



Další velmi očekávanou návštěvou je dánská herečka Trine Dyrholmová. Ve Varech, konkrétně v sekci Horizonty, představí biografický film Nico (1988). Kdysi si v něm zahrála titulní roli mapující závěr uměleckého dráhy hudební ikony Christy Päffgenové, známé pod uměleckým jménem Nico.

Žena, o níž se mluvilo především jako Warholově múze či ve spojitosti s kultovní skupinou Velvet Underground, prožila dramatický život plný běsů, aby se v jeho závěru znovuzrodila jako umělkyně a našla se jako žena i matka.

Trine Dyrholmová si zahrála slavnou zpěvačku Nico.

FOTO: CinemArt

Sama Trine Dyrholmová začínala v uměleckém světě jako zpěvačka populární dánské skupiny The Moonlighters, poté vystudovala herectví a dnes patří k nejobsazovanějším dánským herečkám.

Českému publiku je známa například díky snímku Thomase Vinterberga Rodinná oslava (1998), zahrála si také v komedii V Číně jedí psy (1999) nebo na Oscara nominovaném historickému dramatu Královská aféra (2012).

V roce 2016 získala na Berlinale Stříbrného medvěda pro nejlepší herečku za hlavní roli ve Vinterbergově filmu Komuna (2016).