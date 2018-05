Bernsteinova MŠE s Vojtěchem Dykem se vrací – nahlédněte s námi exkluzivně do zákulisí příprav

MŠE (Mass) Leonarda Bernsteina v jedinečném nastudování s Vojtěchem Dykem v hlavní roli se po dvou letech od úspěšného provedení, které se zařadilo mezi kulturní události roku 2016, vrací na jeviště! Právě v těchto dnech tvůrci zveřejnili první video nazvané How to make Bernstein’s MASS z exkluzivní série krátkých filmů, umožňujících divákům nahlédnout do zákulisí příprav.