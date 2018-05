Světová královna burlesky Dita von Teese, se v rámci letošního evropského turné představí s kritiky uznávanou show „The Art of the Teese“ také v pražském Kongresovém centru.

V rámci večera plného půvabu a svádění dokáže 22. listopadu českému publiku, proč je považována za nejzářivější hvězdu tohoto žánru. Pražské vystoupení bude nejen jediné v České republice, ale také bude první středoevropskou zastávkou celé tour. Předprodej lístků začne v pátek 25. 5. 2018.

„I když jsem se svým číslem ve sklence na martini vystoupila jako host v různých show, na přehlídkách a v televizích a procestovala díky tomu celou Evropu, vždy jsem snila o tom, že zde uvedu vlastní, nezkrácenou show,“ říká Dita von Teese. „Jsem nadšená, že úplně poprvé přijíždím do Evropy se všemi rekvizitami a spolu s hvězdným obsazením složeným z těch nejlepších světových burlesek. Jsem vděčná za příležitost představit show, jež reprezentuje rozmanitý půvab neo-burlesky, která prožívá obrození větší, než jsem si kdy mohla představit!“ dodává Dita Von Teese.

Dita von Teese umí být lascivní a elegantní zároveň.

FOTO: True Public Relations

Každé představení tvoří vizuálně nabitý program exkluzivních výstupů, které udělaly z Dity Von Teese dokonalou umělkyni moderní burlesky. Součástí programu jsou čtyři nejvíce fascinující čísla, včetně nové verze ikonické „Martini sklenky“, která nyní představí krásnou číši na šampaňské v barokním stylu, pokrytou 150 000 krystaly Swarovski. The Art of the Teese“ tvoří dále některé strip-show, včetně muzikální striptýzové scény „Lazy” baletní burlesky „Swan Lake Stripteese“ a Rhinestone Cowgirl výstup přítelem „Vontourage”.

Celé představení hýří oslnivými haute-couture kostýmy od Jenny Packahmové, Catherine D’Lishové a proslaveného tvůrce korzetů Mr. Pearla, doplněnými botami vytvořenými na míru exkluzivně Christianem Louboutinem. Mezi rekvizitami nechybí křišťálový kolotoč, obrovské třpytivé červené srdce či zlatá vana.

Show „The Art of the Teese“ se doposud hrála ve vyprodaných sálech po celých Spojených státech, Kanadě a Austrálii. Kritika označuje show Dity von Teese jako největší podívanou v celé historii burlesky.

Vystoupení s obří skleničkou Ditu proslavilo.

FOTO: True Public Relations

„Její smysl pro detail a zdobení na scéně je bezkonkurenční, a to i pro popové hvězdy. Od třpytu každého krystalu Swarovski (statisíce se skrývají skoro v každém kusu rekvizity či oděvu), přes smyslné osvětlení, které hladí její porcelánovou štíhlou postavu, až po svůdnou hudbu, která navozuje atmosféru. Vaše oči se nemůžou odvrátit od naprosté bezchybnosti toho všeho,“ napsaly o vystoupení Los Angeles Times.

Chválou nešetřila také známá jména z oblasti showbyznysu. ,,Dita je naprosto okouzlující. Vyzdvihuje umění škádlit s nenucenou elegancí a lehkostí, která je naprosto opojná, a elegance a krása jejích pohybů vám opravdu vyrazí dech. Je to lahodné, silné a hravě provokující,“ říká herečka Demi Mooreová.

Dita Von Teese je označována za „Superhrdinku burlesky“ (Vanity Fair) a určuje každý aspekt své burleskní show od kostýmů, hudby až po osvětlení. Kromě vystoupení má také vlastní řadu spodního prádla, vůní, brýlí, rukavic a punčoch. Nedávno vydala svoji třetí knihu „Vaše znaménko krásy – Průvodce světem extravagantní ženy“.