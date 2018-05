jaš, kul, Právo

Papa Roach vznikli v roce 1993 v Kalifornii. V kapele momentálně působí Jacoby Shaddix (zpěv), Jerry Horton (kytara), Tobin Esperance (baskytara) a Tony Palermo (bicí). Na kontě mají alba Old Friends From Young Years (1997), Infest (2000), Lovehatetragedy (2002), Getting Away With Murder (2004), The Paramour Sessions (2006), Metamorphosis (2009), The Connection (2012), F.E.A.R. (2015) a Crooked Teeth (2017).

Loni v srpnu musela kapela přerušit své koncertní turné, protože zpěvák Jacoby Shaddix měl již poněkolikáté potíže s hlasivkami a musel podstoupit operaci.