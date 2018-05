Stanislav Dvořák, Novinky

Bohemian Rhapsody je první hraný film o skupině Queen. Čtyři vysokoškolští studenti se setkali na přelomu šedesátých a sedmdesátých let v Londýně a zformovali skupinu, která byla dost extravagantní na to, aby byla hned pochopena širokou veřejností. Když ale vydala desku A Night at the Opera a hit Bohemian Rhapsody, bylo o celosvětové slávě rozhodnuto.

Film sleduje hudbu, vztahy v kapele i bláznivý životní styl frontmana Queen, který nemohl skončit dobře. Večírkové experimenty s drogami a sexem ho nakonec zabily, ale do té doby stihnul vytvořit spoustu geniální hudby a jednu z největších rockových legend.

Rami Malek jako Freddie Mercury

FOTO: Profimedia.cz

Freddieho Mercuryho hraje Rami Malek, kalifornský herec, který se proslavil v seriálu Mr. Robot, dále hrál ve filmech Noc v muzeu, Twilight Saga, Dočasný domov, Back Beyond nebo Need for Speed.

V minulosti měli frontmana hrát třeba Johnny Depp nebo Sacha Baron Cohen, ale nedohodli se s Queen. V případě Cohena to dokonce skončilo ošklivou hádkou s kytaristou Brianem Mayem a jedovatými vzkazy přes média.