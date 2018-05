mif, Novinky

V kadeřnictví paní Zuzany se setkává několik generací a typů žen. Starší experimentátorka Marika, upovídaná modelka Lucka, smolařka Radka, ztřeštěná Nela, všeznalá Gita a mladá nezávislá vnučka majitelky Aneta. V práci samozřejmě probírají zásadní otázky, jako jsou vztahy, děti či móda.

Do diskuze mohou navíc přispět i zákazníci – mladí, staří, bohatí i chudí. Kadeřnictví má být podle tvůrců hlavně humorným seriálem s komediálními dialogy. Seriál se vysílá od 14. května, a to pravidelně od pondělí do čtvrtka ve formě šestiminutových epizod.

První dva díly najdete zde.

Seriál Kadeřnictví

FOTO: Stream.cz

Mediální partnerství s Lucií

Není bez zajímavosti, že úvodní písní nového seriálu Kadeřnictví se stal singl Takhle tě mám rád, jejž Lucie úspěšně vyslala nedávno do českého rádiového éteru. Česká internetová jednička totiž s Lucií uzavřela mediální partnerství.

„Seznam.cz se tak stává jedním z hlavních mediálních partnerů výpravného turné EvoLucie, na kterém skupina po 16 letech představí nové album,“ uvedla mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová.

Video

Lyric video k nové písni Lucie

Zdroj: BrainZone

Mediální partnerství uzavřel Seznam s Lucií až do konce roku 2019, a to pro oblast audiovizuálních služeb a on-line zpravodajství. Seznam.cz společně s kapelou chystá například atraktivní audiovizuální materiály z koncertů, backstage videa, rozhovory se členy kapely a mnoho dalšího. Veškerý obsah bude k vidění na Stream.cz nebo v Televizi Seznam.

Během turné EvoLucie zavítá kapela mimo jiné do Prahy (22., 23. a 24. 11.), Ostravy (13. 11.), Brna (17. a 18. 11.) a na Slovensko, konkrétně do Bratislavy (27. 11.) a do Košic (30. 11.).

„Těší nás, že jsme se mohli pro naše turné EvoLucie spojit s tak renomovaným a nezávislým médiem, jakým Seznam.cz je. Vzhledem k jeho celorepublikovému zásahu na internetu jsme si nemohli vybrat silnějšího partnera,“ komentoval podpis smlouvy Ladislav Vajdička z BrainZone, manažer skupiny Lucie.

Skupina Lucie, zleva Michal Dvořák, P. B. Ch., Robert Kodym a David Koller

FOTO: Ondřej Pýcha