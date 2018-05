Alex Švamberk, Novinky

Turné zahájí Pere Ubu 19. května v Londýně, kde se představí na scéně všech devět členů kapely, kteří natočili nové album 20 Years In A Montana Missile Silo. Koncert je inspirovaný francouzským divadlem Grand Guignol, které v malé gotické kapli v pařížské čtvrti Pigalle předvádělo hororové příběhy o zločinech s morbidními detaily.

Zpěvák skupiny David Thomas se loni v rozhovoru pro Novinky přiznal, že byl fascinován sci-fi filmy: „Když jsem byl kluk, díval jsem se na všechny páteční filmy o monstrech, sci-fi filmy, co dávali od půl dvanácté. Když jste kluk, vidíte něco tak, jak to rodiče nevidí. A na těchto béčkových filmech se mi líbilo, že měly často unikátní nápad.“ [celá zpráva]

Zatímco se loni kapela vracela ke staršímu materiálu, který interpretovala velmi volně, i když ne k nejznámějším raným hitům z osmdesátých let, letos by měly zaznít písně ze zářijového alba 20 Years In A Montana Missile Silo. Thomas o něm řekl: „Je to puzzle, které mám rád, s oblibou vytvářím příběhy, které v sobě mají prvky skládačky. Kdybych chtěl, mohl bych všechno vysvětlit a být čistě vypravěč, ale to bych byl Bruce Springsteen.” [celá zpráva]

V Praze doprovodí Thomase hráč na syntezátory Robert Wheeler, baskytaristka Michele Temple, kytarista Gary Siperko a bubeník Steve Mehlman.