Proč jste se rozhodl zhudebnit Sonet 66 v překladu Martina Hilského?

Protože když jsem se k němu dostal, byl jsem doslova šokován. Každou větu z něho bych podepsal, každá mi připomíná, co cítím a co žiju. Hilského překlad Sonetu 66 je můj názor na tenhle svět. Už nikdy nebudu zpívat o kytičkách nebo o lásce. Dostal jsem se do stadia, kdy jsem na tenhle svět hodně naštvaný.

Proč jste se rozhodl dopsat do výsledné skladby svůj text v refrénu?

Abych posluchače obsahem původního textu nenaštval, abych je nezničil a nevzal jim naději, rozhodl jsem se napsat ještě refrén. Když byl hotový, doslova jsem se třásl hrůzou z toho, co mu řekne Martin Hilský, za kterým jsem se s ním vypravil. Musel jsem ho požádat o to, jestli vůbec takto mohu do jeho překladu vstoupit.

Když jsem k němu přišel, pustil jsem mu i písničky, které na výběrovém albu budou před Sonetem 66 a po něm, aby to slyšel v souvislostech. A on mi řekl, že přesně tahle slova o naději si přál do Sonetu 66 vždycky dopsat. A svolení mi dal.

Hrál jste už tu skladbu na koncertech Katapultu?

Ano, a hrajeme ji se zvukem šedesátých let. V kapele jsme se vrátili k analogovému zvuku a písně ze stříbrné desky uvádíme na koncertech v pořadí, v jakém jsou na ní. Na konci pak zazní Sonet 66, jehož textu je díky analogovému zvuku dobře rozumět. A reakce lidí? Patnáct vteřin je ticho a pak nastane výbuch nadšení.

Kdy jste se vůbec rozhodl Sonet 66 zhudebnit?

V lednu letošního roku. Hned po jeho přečtení jsem měl stovky melodických nápadů. A protože pořád poslouchám hudbu svého mládí, pustil jsem si jednou svou oblíbenou polskou kapelu Perfect a nechal se pro Sonet 66 inspirovat jí. Takže se na něm podíleli Perfect, Shakespeare, Martin Hilský a Olda Říha. Je to eurohit.

Příští týden vyjde trojalbum vašich největších hitů. Jakou bude mít podobu?

Každé cédéčko bude mít svůj název. Jedno je Hard, další Slowly a třetí Fast. A každé má určitý kontext, jenž jde z minulosti do současnosti. Složení hitů do kategorií tvrdě, pomalu a rychle mi navíc umožnilo využít jejich emoce.

Takže je to takhle. Máš chuť na klasiku, na bigbít? Pusť si cédéčko 1! Je ti smutno nebo jsi zamilovaný? Dej si cédéčko 2! Anebo jedeš celou noc autem na dovolenou, chceš za každou cenu dojet, ale za volantem usínáš? Hoď tam cédéčko 3 a dojedeš až na konec světa.

Katapult 2018.

Na kterém cédéčku je Sonet 66?

Na Slowly měla být původně na konci má instrumentální verze písničky Holubí dům. Pak ale přišel Sonet 66 a já se rozhodl, že ho zařadím místo Holubího domu. V tu chvíli jsem už totiž věděl, že na trojalbu bude osmačtyřicet skladeb, a já se v roce 1948 narodil, takže to mělo určitou symboliku.

Při masteringu alba mi ale zvukový inženýr Olda Slezák řekl, že je škoda, že tam ten Holubí dům nebude. A tak jsem vymyslel, že na desce bude osmačtyřicet skladeb plus bonus Holubí dům, který ale není očíslovaný.

Skládáte pro Katapult průběžně nové písně?

To bych hrozně rád, ale nejde to. Když mám skládat novinky, potřebuju být pod nějakým tlakem, nejlépe pod tlakem termínu vydání alba. S kapelou ale občas zkoušíme a nápady, které nám neustále přicházejí, si nahráváme. Nápady přicházejí i během našich zvukových zkoušek před koncerty.

A pokud jde o texty, hodně čtu. Někdy si vypisuju věty, které mě zaujmou, jindy se nechávám inspirovat celými příběhy nebo jen slovními spojeními či myšlenkami. Když pak někomu slíbím desku, vytáhneme hudební nápady, figury i mé zápisky a jde se skládat.