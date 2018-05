Stanislav Dvořák, Novinky

Mikolas Josef vystoupil s vlastní svižnou písní Lie To Me ve stylu R&B. Doprovázeli ho tanečníci. Byl od začátku považován za jednoho z favoritů soutěže.

Do finále se dostalo deset soutěžích z 18. Kromě Josefa také zástupci Rakouska, Estonska, Kypru, Litvy, Izraele, Bulharska, Albánie, Finska a Irska.

První semifinále soutěže Eurovison Song Contest otevřela zpěvačka z Ázerbajdžánu Aisel s písní X My Heart. Představili se také soutěžící z Islandu (Ari Ólafsson a píseň Our Choice), Albánie (Eugent Bushpepa a píseň Mall), Belgie (Sennek a píseň A Matter Of Time), Izraele (Netta a píseň Toy), Běloruska (Aleksejev a píseň Forever).

Albánec Eugent Bushpepa

FOTO: Pedro Nunes, Reuters

Estonsko reprezentovala Elina Nechayeva s písní La Forza, Bulharsko Equinox a píseň Bones, Chorvatsko Franka s písní Crazy, Rakousko Cesár Sampson a píseň Nobody But You, Řecko Yianna Terzi a píseň Oniro Mou, Švýcarsko ZiBBZ a píseň Stones, Irsko Ryan O'Shaughnessy a píseň Together a Kypr Eleni Foureira a Fuego.

Islanďan Ari Olafsson

FOTO: Pedro Nunes, Reuters

Výsledky Eurosongu budou ohlášeny v noci v sobotu 12. května, kdy se koná velké finále. Eurovision Song Contest se koná v Lisabonu, protože v roce 2017 zvítězil Portugalec Salvador Sobral s písní Amar Pelos Dois.

Ázerbájdžánská zpěvačka během vystoupení na Eurovizi

FOTO: Pedro Nunes, Reuters

Belgická účastnice Eurovize

FOTO: Pedro Nunes, Reuters

Soutěže se účastní 43 zemí. Pořadatelé tvrdí, že jde o prestižní hudební soutěž, nicméně soutěžící nejsou vždy na nejvyšší umělecké úrovni a akce je i terčem vtipů. Nejen moment, kdy jeden z ročníků vyhrála vousatá zpěvačka Conchita Wurst, naznačil, že někteří si ze soutěže dělají legraci.

Český účastník soutěže Mikolas Josef během vystoupení v Lisabonu

FOTO: Pedro Nunes, Reuters

Izraelská zpěvačka Netta Barzilaiová

FOTO: Pedro Nunes, Reuters