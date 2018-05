ČTK

„Monitorujeme jeho zdravotní stav, ale čtvrteční zkoušky se může zúčastnit. Pravděpodobně budeme lehce omezovat akrobatické prvky jeho pódiové prezentace. Jsme připraveni na dvě varianty - buď zachovat původní podobu, nebo co umožní jeho zdravotní stav. Ale Mikolas Josef každopádně vystoupí,” řekl Potměšil.

Dvaadvacetiletý zpěvák, který Českou republiku zastupuje na 63. ročníku Eurovize, má podle Potměšila po odpočinku a několika vyšetřeních velkou chuť pokračovat ve své účasti na populární písňové soutěži. Mikolas Josef přijel do Lisabonu se svou vlastní písní Lie To Me. Podle sázkařských webů, z nichž citovala španělská média, patřil dosud český zpěvák mezi favority na vítězství spolu s Austrálii, Bulharskem, Francií či Izraelem.

Skladatel, zpěvák a multiinstrumentalista Mikolas Josef debutoval před třemi lety singlem a videoklipem Hands Bloody. Do širšího povědomí fanoušků se dostal ale až následujícími skladbami Free a Believe. Píseň Believe mu zajistila pozvání od hudebního producenta Nikodema Milewského do Vídně, kde Josef dnes převážně žije.