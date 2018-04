Stanislav Dvořák, Novinky

„Anifilm se letos rozhodl věnovat výrazný prostor stále progresivnější televizní animaci. Ve čtrnácti programových blocích tak představí to nejlepší ze současné světové tvorby, z níž většina bude u nás k vidění úplně poprvé. Na Anifilmu můžete například vidět na Oscara nominované dětské televizní filmy o Gruffalovi a Pohádky naruby z produkce BBC. Panorama současné TV animace se zaměří ale především na dospělé publikum. Její velkou část tvoří seriály z produkce Adult Swim. Publikum se může vydat třeba také na agenta Archera, na seriálovou novinku Black Holes, na komediální sitcom z prostředí rodinné restaurace Bobovy Burgery,“ sdělili pořadatelé.

100 let od založení republiky

Do hluboké minulosti animáků sáhne sekce oslavující 100 let republiky. Pásmo třinácti krátkých českých a slovenských filmů začne snímkem natočeným už deset let po založení republiky a končí v devadesátých letech. Z roku 1928 pochází třeba snímek Významné osobnosti našeho života od neznámého autora.

Z aktuální tvroby za poslední rok budou uvedeny třeba filmy Hmyz Jana Švankmajera, Pračlověk režiséra Nicka Parka ze studia Aardman, pixarovská novinka Coco nebo hit loňského léta Já, padouch 3.

Komiksoví Mutafukaz z Francie jsou ovlivněni japonskou tvorbou a nezávislý čínský snímek Have a Nice Day pobouřil čínskou vládu. Nejnovější japonskou produkci zastupuje sci-fi anime Kado: Beyond Information.