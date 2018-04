Jaroslav Špulák, Právo

V úvodní písní Víš, kdo já jsem zpíváte, že jste Petr Pečený, žádný Jaroslav Svěcený. Reagoval už známý houslista na tento verš?

Nereagoval. Ale jak jsem ho osobně poznal při nějakém televizním natáčení, tak by s tím určitě problém neměl, protože rozumí vtipu. Především mám ale pocit, že tu písničku neslyšel a možná ani neuslyší. A já ta slova beru spíš jako poctu jeho osobnosti a samozřejmě osobnosti mé.

Celé album Levák je vlastně dost osobní, že?

To je pravda. Je ale zajímavé, že na desce je jenom jeden text, který jsem napsal já. Autory těch dalších jsou kamarádi, kteří vidí tak, jak to napsali. Ať už to jsou Ondřej Soukup, Lou Fanánek Hagen, Lešek Wronka, Jakub Prachař, František Soukup, Jakub Ryba z kapely Rybičky 48 nebo Pepa Bolan ze skupiny Mandrage. Všichni mě dobře znají.

Všimněte si, že i když mě třeba v textech oslavují, vždycky to nějak shodí. Jsou to jakési šťouchance od kamarádů, kteří vědí, že snesu hodně a že si ze sebe umím dělat legraci. Na tom je koneckonců založena celá existence kapely Doctor P.P.

Proč právě na tom?

Podívejte se, jak vypadám a jak legrační pohyby na pódiu dělám. Moji kamarádi oceňují, že si přesto troufnu na to pódium vylézt, zpívat a bavit tak lidi. Myslím si, že kapela hraje velice dobře, podává profesionální výkon. Vtip je v tom, že v jejím čele stojí divný starý chlápek, který má drzost dělat to, co dělá, a strašně ho to baví.

Ve kterém textu na novém albu se vidíte nejvíc?

Miluju písničku Trencle s batmanem. S Fanánkem, který text napsal a se kterým jsme přátelé už třicet let, jsme se shodli na tom, že je v ní náš názor na svět tak, jak ho vidíme ve svém věku. Je to veselo-smutná píseň, která odráží náš pocit z toho, co se kolem nás i v nás dnes děje. A pochválila ji i naše textařská guru Gábina Osvaldová, kterou jsme poprosili, aby si ji poslechla.

Měli by se muzikanti politicky angažovat?

Jsem toho názoru, že ne. Písnička Levák je třeba o chlapíkovi, jenž si v devadesátých letech nahrabal peníze a chová se hrozně. Budeme k ní točit nový videoklip. Skladba Jméno lodi má docela hluboký podtext. Napsal ji Pavel Pešata, otextoval Pavel Pospíšil a není míněna jako společenská či politická satira, jak je teď moderní.

Já ostatně pojmy angažovaný nebo aktivista bytostně nesnáším. Nic nekritizujeme, nic nepranýřujeme, máme jen určitý pohled na věci, které nás štvou. A upřímně řečeno nás asi neštvou tak moc, protože celá deska je v podstatě veselá.

Zpěvák Petr Pečený

FOTO: archív skupiny

Takže hudba vaší kapely lidi v první řadě baví…

Doctor P.P. dělá veselou hudbu a na naše koncerty si diváci chodí odpočinout. Jsem naprosto šťastný, když jsme třeba na turné s kapelou Tři sestry, se kterou hráváme poměrně často, a při našem i jejím koncertě vidím, jak se všichni lidé usmívají a výborně baví. Nechci jim tu radost z hudby kazit tím, že jim budu zpívat nebo říkat, co si myslím o politice, nebo jiné blbé či frustrující věci.

Respektuju ale muzikanty, kteří to dělají. Naštěstí ještě pořád žijeme v docela svobodné zemi a každý si přece může dělat, co chce.

Levák je nejlepší deska, jakou jste s kapelou vydali. Přitom je ve vaší diskografii osmá. Máte pořád dost energie a ambicí nahrávat stále lepší alba?

To zcela určitě. Na albu Levák jsme dospěli, a i já si myslím, že je to nejdokonalejší crazy album Doctora P.P. Pracovali jsme na něm v producentském týmu, ve kterém byli kromě mě Lukáš Chromek a Lešek Wronka, celé dva roky. Nikam jsme nespěchali a snažili se ho nachystat co nejlepší.

Dělali jsme současně na pódiové podobě koncertů. Celá ta show je zrežírovaná Leškem Wronkou, existuje k ní scénář, všechno do sebe zapadá, je to profesionální, což fanoušci hodně oceňují.

Já i kapela si navíc s věkem stále více uvědomujeme, jak velké štěstí je, že jsme to dotáhli až do této doby, můžeme hrát na krásných koncertech pro spoustu lidí a nahrávat další písničky. Věnuju teď skupině maximum času, je to čím dál důležitější součást mé duševní hygieny. Mám za sebou krásné dva roky práce na desce Levák se skvělými talentovanými lidmi a vím, že jsme nic neošidili.

Mezi autory písní na albu je i Pavel Ryška. Kdo je to?

Podle mě je to dosud skrytý talent z Brna. Napsal mi tři výborné písničky a myslím, že je naprosto nedoceněný a čeká na to, až ho někdo objeví. Byl bych moc rád, kdyby se to stalo, protože umí napsat opravdu dobré skladby.

Ale ještě jsme zapomněli na Jardu Vaculíka, který napsal skvělou píseň Voda, kterou zpíváme jako duet s jeho dcerou Šárkou, jež je nejen výborná herečka, ale i skvělá zpěvačka s úžasným sexy hlasem.

V civilním povolání jste právník. Kdy jste se stal hudebníkem?

Začal jsem hrát už v patnácti letech, kdy jsem se rozhodl, že nechci motorku, ale magneťák. V tanečních jsme pak založili zábavovou kapelu a o dva roky později jsme už dělali přehrávky, které byly před revolucí povinné.

Hned v první kapele se mnou hráli Miloň Šterner, později zakládající člen Arakainu a chvíli i bubeník Bady Zbořil. To víte, západočeská líheň. S malými přestávkami dělám bigbít už čtyřicet let. Doctor P.P. vznikl v první polovině devadesátých let a hned za první album jsme byli nominovaní na tehdejší cenu Gramy, což je dnešní Anděl, jako objev roku.

Hovořil jste o svém komickém vzhledu. Měl jste přesto ambici být slavný?

Podle mě ji má každý muzikant. Kdo hraje a tvrdí, že slavný být nechce, tak lže. Já mám tu ambici dodnes, i když to už říkám s dávkou nadsázky. Ale nakonec hned první singl z alba Levák, Bicáky, tricáky, kokosáče, byl třiatřicet týdnů nejhranější rockovou písní v českých rádiích, klip k němu má dost přes půl miliónu zhlédnutí, album už je třetí týden v první desítce nejprodávanějších v České republice a nabídky na koncerty se jenom hrnou. Takže se i ta trocha slávy k stáru dostavila.