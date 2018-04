Stanislav Dvořák, Novinky

Quentin Tarantino netrpí falešnou skromností. Publiku sdělil, že v tomto filmu se stanou Leonardo DiCaprio a Brad Pitt nejvíc vzrušujícím hvězdným duem od dob Newmana a Redforda. DiCaprio přikyvoval a dodal, že podle něj jde o „nejúžasnější scénář, jaký kdy Tarantino napsal”.

Odehrává se v době, kdy starý Hollywood kolabuje a nová alternativní kultura se prosazuje v hudbě i ve filmu. Noví režiséři se nebojí dát do filmů sex, drogy a rokenrol.

“Odehrává se to v době, kdy je na vrcholu alternativní kultura… V době revoluce hippies, v době, kdy vrcholí nový Hollywood,” líčil Tarantino, který dodal, že bude stylově nejblíž jeho majstrštyku Pulp Fiction z devadesátých let, který režisér už nikdy nepřekonal.

Film ale není hotový, takže jde jen o řeči a zbožná přání. Podle posledních informací má Once Upon a Time in Hollywood vstoupit do kin až v srpnu 2019.

Režisér si mimo jiné také zadělal na problém, který může být větší, než se zdálo, zvlášť v současné bojovné náladě, kdy v USA vládnou feministické kampaně. Jako jednu z důležitých postav éry šedesátých a sedmdesátých let chce totiž použít Romana Polanského, jehož manželku zavraždil šílený sektář Manson. Polanski byl později obviněn podle amerického práva ze znásilnění dívky, které by ale např. podle českého práva asi znásilněním nebylo.

Na internetu někdo šíří starý rozhovor, kde Tarantino uvedl, že to, co udělal Polanski v roce 1977, je nelegální, a odsoudil ho. Dodal, že přesně vzato nešlo o znásilnění, protože nebylo použito násilí. To je ale podle amerických zákonů nepodstatné, pojem znásilnění chápou jinak. Interview nedávno vytáhly aktivistky, které drobná právní poznámka rozlítila. Proti Tarantinovi se ozvala například Melissa Silversteinová, zakladatelka skupiny Women and Hollywood, která volá po “diverzitě a rovnosti”.

„To je příšerné, Quentin Tarantino je doslova ten nejhorší ze všech,“ uvedla.