Stanislav Dvořák, Novinky

Až do roku 2012 málokdo věřil, že je možné, aby se v ČR v obchodech prodávaly nápoje s prudkým jedem, který zabije 48 lidí. Pak se to ale stalo. Obrovské množství alkoholu s metanolem se dostalo do oběhu a podle odhadů mohlo zabít i přes sto tisíc lidí.

Film Metanol natočila pro Českou televizi Tereza Kopáčová a hlavní role dostali David Máj, Tomáš Bambušek, Lukáš Vaculík, Veronika Freimanová, Vasil Fridrich či Martin Finger.

Sleduje zrod šíleného plánu v hlavě tupce Rudy, který pracuje ve firmě na ostřikovací směsi a touží po bazénu na zahrádce. Co takhle ušetřit mícháním jedu do vodky a tuzemáku? Etanol podle něj vliv metanolu „vyruší“ a vše bude v pořádku. Jeho šéf se zpočátku nechce sám účastnit míchání, ale nakonec také spolupracuje.

Ruda nadšeně kontaktuje kšeftaře Malotu, a získá tak distribuční síť. Krátce poté začnou rychle umírat lidé v Havířově, později v Praze i v Ústí nad Labem. Kriminalista kapitán Hálek a jeho kolega Zakopal musí rychle najít zdroj smrtící směsi, zatímco metanoloví kumpáni začínají přehazovat problém jeden na druhého.