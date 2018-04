Stanislav Dvořák, Novinky

Von Trier na festivalu pronesl neslavné věty: „Dlouhá léta jsem myslel, že jsem Žid, a byl jsem za to vděčný. Pak jsem ale zjistil, že to není pravda a že má rodina pochází z Německa. A že jsem v podstatě nacista. Což mi také udělalo radost.“

„Dokonce rozumím Hitlerovi, i když jeho činy neschvaluji, stejně jako neschvaluji druhou světovou válku. Jen si ho dovedu představit nakonec samotného v krytu…“

Následně se režisér omluvil, ale z festivalu ho stejně vyhodili.

Fremaux nyní uvedl, že von Trier by se zase mohl projít po červeném koberečku. Rád by, aby se na festivalu promítal jeho nový film The House That Jack Built, v němž si zahráli třeba Bruno Ganz, Uma Thurmanová a Matt Dillon.

Prohlášení zatím není oficiální, Fremaux upozornil, že tisková zpráva by mohla přijít v nejbližší době.

Festival v Cannes se koná od 8. do 19. května. V porotě zasednou třeba herečka Kristen Stewartová, Léa Seydouxová, režisér Denis Villeneuve nebo Robert Guédiguian. Předsedkyní poroty bude herečka Cate Blanchettová.