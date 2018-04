Jaroslav Špulák, Právo

Po festivalové sezóně v roce 2016 ze skupiny odešel zpěvák Mike a vy jste se rozhodli dát si pauzu na neurčito. Jaký byl důvod jeho odchodu?

Ty skutečné důvody přiznáme asi až po mnoha letech. Teď je ještě brzy jitřit rány. Zjednodušeně řečeno jsme si přestali rozumět jak hudebně, tak lidsky, a rozhodli jsme se, že se rozejdeme. Pipes And Pints je dítě, které jsem vypiplal, a tu pauzu jsem nesl velmi těžce. Pnutí rozejít se s Mikem jsem měl ale několik let před tím, než se to stalo.

Přišlo to v době, kdy byla kapela dobře rozjetá. Bylo vám to líto?

Bylo nám to líto, samozřejmě. Pauzu na neurčito jsme oznámili proto, že jsme nevěděli s jistotou, jestli ještě někdy začneme hrát a kdy to bude. Tušili jsme jen, že se vrátíme.

Měl jste přesto někdy strach, že už se to nestane?

Několikrát. Hrozilo, že neseženeme vhodného zpěváka, že si někdo z nás rozjede jinou kapelu nebo z hudební scény odejde a bude se věnovat třeba podnikání, rodině či se někam odstěhuje.

Původní zpěvák Mike je Američan. Hledali jste na post jeho nástupce cizince?

Nešlo nám vyloženě o to, aby byl z jiné země. Chtěli jsme ale, aby uměl perfektně anglicky a aby byl v tom jazyce schopen napsat vlastní texty. Ačkoli psaní textů bychom asi vyřešili i jinak. Nicméně pořád tam zůstává perfektní angličtina a zpěv.

Novým zpěvákem se nakonec stal Travis O’Neill, Ir, který žije v Říčanech. Jak jste na něho narazili?

Mike už kdysi z kapely odešel s tím, že je toho na něho moc a vrací se do Ameriky. My jsme tehdy vyhlásili konkurz a zúčastnil se ho i Travis. Po pár měsících se ale Mike vrátil, a tak jsme pokračovali v původní sestavě. O Travisovi jsme však díky tomu věděli, stejně jako jsme věděli, že zůstal v Čechách, má tu rodinu i kapelu. Když pak Mike odešel podruhé, oslovili jsme ho. Lidsky i hudebně jsme si sedli skvěle.

Přede dvěma lety přišel do kapely kytarista Rafan, a tak je její dnešní zvuk přece jenom trochu jiný, než byl v předešlé sestavě. Pro některé naše fanoušky je to méně stravitelné, pro jiné je to v pořádku.

Aktuálně klademe větší důraz na zpěv, k tvrdosti jsme přidali důraz na melodiku. Také si s písněmi více hrajeme po stránce aranží, což je, doufám, slyšet na třech singlech, které jsme v nové sestavě vydali.

Rafan je na scéně znám hlavně jako baskytarista, banjista a kontrabasista. U vás ale hraje na kytaru…

Na začátku roku 2016 nás opustil kytarista Tomáš Novotný. Sháněli jsme náhradu, a protože se s Rafanem znám řadu let, zašel jsem za ním do jeho tetovacího salónu a postěžoval si, že nemáme kytaristu. On mi oznámil, že byl to vzal, a já na to, že přece na kytaru nehraje.

Prozradil mi, že jako kytarista začínal a že se naše písničky naučí. Asi pět minut jsme se ujišťovali, že to tak uděláme, že to není vtip, a on se je potom od Tomáše, který se mu věnoval, opravdu naučil. Svou hudební podstatou vnesl do Pipes And Pints hodně rokenrolu a také trochu toho kotlíkářství. Navíc skvěle vypadá, je dobrý kamarád a táta šesti dětí, takže ho nějaká kapela nerozhází.

Vydali jste již tři nové písně. Co bude dál?

V polovině května vydáme další singl a klip a následně chceme nahrávat a vydávat dál. Jsme zpět na sto procent, každý z nás se věnuje především Pipes And Pints.

Vždy jste měli ambice prosadit se i v zahraničí. Zůstaly vám?

Ano, zůstaly. Máme už za hranicemi dohodnutých několik koncertů, pokračujeme ve spolupráci se zahraniční bookingovou agenturou, jezdím hodně na hudební konference a získávám tam kontakty na zahraniční festivaly. Chceme do toho šlápnout. Odehráli jsme celkem 570 koncertů, z toho 290 bylo v zahraničí. V trendu padesát na padesát, nebo spíš postupně více směrem za hranice, bychom rádi pokračovali dál.