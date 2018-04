ČTK

Během let prošla Supermanova dobrodružství řadou změn, vystřídali se různí autoři, „muž z oceli” získával nové a ztrácel staré schopnosti, jednou dokonce zemřel. Dodnes ale nemá v žánru konkurenci.

Během kariéry zlikvidoval Superman bezpočet obyčejných kriminálníků, v paměti čtenářů a později posluchačů i diváků ale zůstane navždy jako jeho hlavní protivník zapsán Lex Luthor. Ve filmovém zpracování z roku 1978 si jej s potěšením zahrál Gene Hackman. Poprvé se objevil už v roce 1940, později získal slávu - před lety byl dokonce zvolen osmým největším „záporákem” všech dob - díky rozličným plánům na ovládnutí světa. Ty ale díky Supermanovi nikdy nevyšly.

Vedle střetnutí s Luthorem musel Superman prakticky neustále zápasit také se vztahem k půvabné Lois Laneové, kolegyni jeho alter ega Clarka Kenta z novin. Dlouhá léta totiž platilo, že zatímco Lois měla slabost pro hrdinu v pláštěnce, „nekňubu” Clarka brala jen jako kolegu a až časem odhalila, že Kent je i Superman. Až v polovině 90. let se oba hrdinové konečně vzali - a to prakticky současně v komiksu i televizním seriálu, známém také českým divákům.

Henry Cavill jako Superman

FOTO: Warner Bros.

Superman totiž už dávno není jen hrdinou kreslených příběhů, už v únoru 1940 se objevil v rádiu. Právě v rozhlase se poprvé objevil kryptonit, tajemný nerost z hrdinovy rodné planety, který mu bere sílu. Rok po rozhlase se Superman jako hrdina krátkých kreslených filmů prvně objevil na filmovém plátně. Díky animovanému filmu také začal létat - původně totiž na delší vzdálenosti skákal. Filmařům ale přišly Supermanovy obří skoky příliš komické a „naučili” jej létat.

Ve vzduchu a s vlající pláštěnkou se tak Superman proháněl jak ve filmovém seriálu z konce 40. let, tak v televizní verzi, jež se na obrazovkách objevovala v letech 1951 až 1957. Létání, a to dokonce ve vesmíru, si hrdina do sytosti užil i v dlouho nejslavnější filmové verzi Supermanových příběhů z přelomu 70. a 80. let. Na přelomu století se o znovuzrození Supermana jen pokusil Bryan Singer, až v létě 2013 přišel do kin Muž z oceli, drsnější než dříve, který zahájil novou éru.