Jaroslav Špulák, Právo

Spočívala v tom, s jakou noblesou se ujal interpretace skladeb vlastních i několika coververzi z repertoáru Oasis a nakonec i písně All You Need Is Love od Beatles, která celé vystoupení uzavřela. Spolu se svou kapelou, jejíž součástí byla i dechová sekce, a vokalistkou nabídl set se zpěvnými přímočarými písněmi.

Na úvod ti na pódiu připomněli své loňské album Who Built the Moon?, z něhož zahráli čtyři skladby za sebou. Potom se vrhli do minulosti své a také k písním Oasis. Od nich zazněly Little By Little, The Importance of Being Idle, Half The World Away, Wonderwall, v přídavku pak Go Let It Out a Don’t Look Back In Anger.

Noel Gallagher’s High Flying Birds opanovali sáýl Lucerny.

FOTO: Lucie Levá

A jelikož zmíněnou atmosféru koncertu určily hned první skladby, ty další vedle nich nijak nevyčnívaly, pokud tedy nebudeme brát v potaz jejich popularitu. O písničkách z dílny Noel Gallagher’s High Flying Birds lze dokonce říct, že jim koncertní verze sluší mnohem více než studiové.

Gallagher není výjimečný zpěvák, jeho výraz je přesto veskrze příjemný a rockový. V Lucerně byla váha koncertu kladena ve velké míře i na kapelu, která se své role zhostila skvěle. Její zvuk byl mohutný, tažný, energický, přitom dostatečně čitelný a bez ohledu na to, které skladby právě zněly, i vyrovnaný.

Noel Gallagher si koncert užíval.

FOTO: Lucie Levá

Publikum Gallaghera přijalo jako toho, jenž byl u skupiny Oasis, což mu dávalo aplausem najevo v okamžicích, kdy zněly písně té kapely, ovšem též i coby umělce, jenž se vydal svou cestou a písničky, které ji lemují, rozhodně nejsou k zahození.

Pódium bylo prosté kulis, jeho podobu měnila jen hra světel. Gallagher mezi písněmi mnoho nehovořil, nechával koncertu spád, který měl brzy bezprostřední atmosféru klubového vystoupení. V tom duchu se pak nesl až do samotného závěru, kdy propocení diváci odlepili trička od svých kůží a vydali se na cestu domů. Možná jim v hlavách zněl i příjemný indie rock předskakujících Britů Blossoms, kteří sobotní večer v Lucerně otevřeli.

Noel Gallagher’s High Flying Birds Velký sál Lucerny, Praha, 14. dubna

Hodnocení: 90%