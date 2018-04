Jaroslav Špulák, Právo

„Pokračujeme v charakteristickém zvuku kapely, který jsme vytvořili ještě jako Circus Problem, ale posouváme ho dál a hledáme nové cesty. Vycházíme z balkánské hudby a dáváme jí šmrnc diska, folku, techna nebo i rapu. Říkáme mu disco-balkan,“ řekl na začátku povídání houslista a zpěvák Martin Sedlák.

Circus Problem je skupina, ze které většina členů Circus Brothers před více než rokem odešla.

„Když jsme se bavili o tom, jakým směrem bychom měli jít, dospěli jsme k závěru, že nemá smysl hrát si na český Balkán. Netváříme se, že jsme balkánská dechovka, a mícháme žánry, jak to cítíme,“ vysvětlil zpěvák Eliáš Jeřábek.

Eliáš Jeřábek

FOTO: archív kapely

Balkánskou hudbou se především inspirují. Na jejich prvním albu je to patrné, a jak se zdá, i české publikum tuto filozofii přijalo, což je zřejmé z jeho reakce na koncertech.

„V minulosti jsem se dostal do kontaktu s českou dechovkou. Mám ji rád, ale ona se bohužel v posledních letech ztrácí. Pro mě je proto také ambicí lidem dechovku opět přiblížit v modernější formě. Inspirace balkánskou hudbou je u nás jasná, dáváme do toho ale i kus právě té české dechovky,“ prozradil trombonista Jakub Mašek.

Jakub Mašek

FOTO: archív kapely

Jeřábek, autor textů, tvrdí, že slova v písních hrají podstatnou roli. „Když jsem poprvé slyšel balkánskou dechovku, to bylo v Kusturicově filmu Underground, tak mě nejvíc bavil její nadhled. Často zpracovává poměrně hluboká témata, ale zároveň je z textů patrné, že život jde dál a nemá cenu se na něčem zasekávat nebo brečet. V tom se tahle hudba liší například od klasického popu,“ sdělil Jeřábek.

Jeho srdcovkou je skladba I Just Feel. „Původně jsem ji složil jako folkovou písničku a v kapele jsme našli cestu, jak aranží skloubit balkánskou hudbu s folkem. Napsal jsem ji v Irsku, když jsem cestoval. Je o tom, že se někdy cítím, jako bych se narodil v jiném světě a jiném čase. Hudba ale má moc přenášet lidi do dalších sfér a na jiná místa. Je k tomu samozřejmě potřeba i fantazie,“ vysvětlil Jeřábek.

Po několika desítkách koncertů muzikanti z Circus Brothers vědí, že zdejší publikum má balkánskou muzikou inspirované písničky rádo. Jejich boom nastal v několika posledních letech, a to nejenom díky kapelám, jako jsou oni, ale i několika festivalům na ně zaměřeným nebo dýdžejům, kteří se na jejich prezentaci specializují. V neposlední řadě i díky Kusturicovým filmům.

„V kapele nás tradice i vývoj balkánské hudby zajímá. Pídíme se po ní, jezdíme na takto laděné festivaly mimo Českou republiku a já osobně jsem na Ježkově konzervatoři psal diplomovou práci o její historii v Evropě. Diváci, kteří chodí na naše koncerty, ale většinou nejdou tak do hloubky. Jdou se především bavit a my jim to chceme splnit,“ řekl Sedlák.

Martin Sedlák

FOTO: archív kapely

„Na druhou stranu se nám stává, že za námi přijdou lidé a řeknou, že naše hudba zní, jako by byla z filmu od Kusturici. Beru to jako poctu,“ přidal se Jeřábek. „To znamená, že to asi děláme dobře.“

Pražský a brněnský křest alba budou startem turné s maďarskou kapelou Bohemian Betyars. Dva koncerty se odehrají u nás a dva v domovině druhé kapely. V létě se Circus Brothers objeví na festivalech a chtějí se také orientovat na zahraniční trh. V červnu budou hrát na festivalu v Rumunsku, čekají je vystoupení na Slovensku a v Německu, v jednání je podzimní účast na chorvatském Gulash Disko Festivalu a na jaře 2019 snad i několik koncertů ve Spojených státech.

„Když byla v devadesátých letech v bývalé Jugoslávii válka, spousta lidí odtamtud emigrovala a skončila v Německu. Právě tam je dnes několik vydavatelství, která se na balkánskou hudbu specializují. S některým z nich bychom chtěli v budoucnu spolupracovat,“ prozradil Sedlák.

Na křtu v pražském Lucerna Music Baru bude premiérově představen animovaný videoklip k písničce Sukničkář. Během jara pak chce skupina natočit další klip, již k písničce, která bude na některém z dalších alb.

Pokud jde o loňské rozdělení sestavy Circus Problem a vznik Circus Brothers, tvrdí, že je to starý příběh, který už mají za sebou. „Každý má svou verzi pravdy. Ale lepší je přijít na koncert a bavit se hudbou,“ uzavřel s úsměvem Jeřábek, který je v Circus Brothers nový a staré spory se ho netýkají.