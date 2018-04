Talent for Stage chce pro českou hudební scénu objevit nové jméno

Pro sólisty a skupiny z České republiky se otevírá možnost upozornit na sebe a následně se dostat do širšího povědomí. Vznikla totiž nová hudební soutěž nazvaná Talent for Stage. Stojí za ní vydavatelství Supraphon, nahrávací studio The Barn a festival Votvírák.