Věra Míšková, Právo

Z tohoto pohledu je novinka Pepa mírným posunem kupředu, což ale bohužel ještě neznamená, že natočil dobrý film.

Na scénáři s ním tentokrát spolupracoval autor krutě chabé zimní komedie Špindl Jaroslav Sauer a společně stvořili Pepu, chlapce a posléze muže, kterému se v životě vůbec nic nepodařilo, snad s výjimkou jisté závěrečné informace, která ale bohužel nedává smysl.

Kardinální otázkou filmu tedy je, proč by se o člověka, který se narodil jako nechtěný plod hipísačky a některého z jejích četných milenců a celý život prožil jako z gruntu nemožný a ve všech ohledech neschopný trouba, měli diváci zajímat.

Tím spíše, že než se Michal Suchánek objeví v Pepově dospělé podobě, sledujeme velmi vleklé dětství se všemi běžnými a velmi omšelými schématy: narození, školka, základní a střední škola, vojna a snaha se jí vyhnout, práce stejně nudná jako film, marné snahy o lásku. A po nich život pod řádně okovaným ženským pantoflem a smrt, o níž víme od začátku... Stejně jako Pepa čekají i diváci marně, kdy se v jeho životě stane něco neobyčejného, pěkného nebo alespoň zajímavého.

Linie Pepova života nemá absolutně žádný přesah, žádné alespoň maličké zobecňující sdělení nebo vazbu na prostředí, aby to jeho existenci ve filmovém světě opodstatnilo. Snad jen tolik je řečeno, že nejen on, ale i mnozí jiní lidé to mají v životě těžké. Ale je kvůli tomu třeba točit film? Mělo-li to být drama, potřebovalo by kloudnou zápletku, měla-li to být komedie, chtělo by to humor.

Co je ale ještě horší, je způsob, jakým tvůrci o Pepovi vyprávějí. Film začíná jeho smrtí a pak se vrací k narození a průběhu života. Konec filmu tedy známe od prvního momentu, což je samozřejmě ve filmu přípustné, vzpomeňme (a pak zase rychle zapomeňme) na Americkou krásu, ale mělo by to mít nějaké opodstatnění, které Pepovi chybí.

Druhý, snad ještě vážnější problém je, že celý film je jen obrázkovým doplněním rozhlasové hry. Michal Suchánek v titulní roli vypráví a komentuje život svého hrdiny a obrazová stránka filmu jen ilustruje to, co říká. Sem tam zazní i dialog, ale není jich mnoho, většina děje je opravdu pouze odvyprávěna.

Přesto lze o Pepovi říci, že je z hlediska profesního scenáristického i režisérského vývoje tvůrců přece jen jistým posunem vpřed. Člověku není stydno, jen poněkud nudno. Mladé herce sice režisér vést neumí, ale jak Michal Suchánek, tak zejména Petra Špalková své hlavní role, do nichž ovšem nastupují až krátce před polovinou filmu, zvládli na profesionální úrovni.

Celkově Pepa působí jako docela poctivá snaha. Snaha naučit se krok za krokem, film od filmu alespoň částečně to, co se jinak běžně učí studenti na filmových školách. Tento způsob sice vyjde producenty dost draho, ale to je koneckonců jejich věc.

Pepa

Česko 2018, 90 min.

Režie: Ján Novák, hrají: Michal Suchánek, Petra Špalková, Filip Blažek a další

Celkové hodnocení 40 %