Divadelní premiéry týdne přinášejí i imerzivní divadlo

Divadelní spolek Pomezí chystá 11. dubna premiéru imerzivní inscenace Dům v jabloních do Winternitzovy vily na pražském Smíchově. Vila, jež je poslední realizovanou stavbou Adolfa Loose, patřila rodině pražského právníka Josefa Winternitze, deportované za války do Terezína a poté do Osvětimi.