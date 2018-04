jaš, ČTK, Právo

Imodium při vystoupeních letos vůbec nepoužilo elektrický proud. Všechna odehrálo na akustické kytary a bicí nástroje, takže ještě šetřilo energii.

Čtyřčlenná skupina, doplněná o tři další vokalisty a muzikanty, vyrazila od čtvrtka do neděle na čtrnáct míst v celé České republice. Pět vystoupení se odehrálo v Praze, především kvůli tomu, že byla zařazena na konec dne, aby kapela v metropoli přespala, neboť tam má zázemí. Hrálo se i v Říčanech, Přistoupimi, Českém Brodu, Brně, Čáslavicích, Jihlavě, Děčíně, České Lípě a v Liberci. V plánu bylo čtrnáct zastávek.

Jedno z bytových vystoupení kapely nedaleko České Lípy.

FOTO: Lucie Levá

První Bytová turné proběhla již v polovině nultých let a byla zamýšlena jako dárek fanouškům Imodia k Vánocům. Proto se konala v listopadu a prosinci. „To se ukázalo jako problematické, když jsme přecházeli z promrzlé dodávky do přetopených bytů. Poté, co jsem dvakrát zkolaboval s hlasivkami, jsme to letos posunuli na jaro, kdy se dá hrát i na zahradách,“ uvedl zpěvák a kytarista kapely Thom.

Kvůli potížím s jeho hlasivkami musela kapela dokonce před lety pár koncertů Bytového turné zrušit.

Na bytové vystoupení Imodia v Děčíně přišlo kolem dvaceti fanoušků.

FOTO: Lucie Levá

Akci Imodium bere jako pánskou jízdu nejbližších kamarádů. Fanoušků, kteří si ho pozvou, si velmi váží. „Jsou to lidé, kteří jsou ochotni si na nás udělat čas, vzít si nás domů a hlavně překonat stud ze setkání s kapelou, kterou mají rádi. Je pak dojemné, když například fanynka ve čtvrtek označila náš koncert za splněný sen a nejlepší dárek k narozeninám, jaký mohla dostat,“ prozradil Thom.

Ve čtvrtek 5. dubna se Imodium „zahřálo“ na dvou pražských vystoupeních. To druhé se konalo na Vinohradech a bylo skutečně dárkem dívce k nedělním narozeninám. Tam i na dalších zastávkách odehrála formace šest písniček, přičemž zazněla i její coververze hitu Wabiho Daňka Rosa na kolejích či boybandová reggae verze kapelní skladby Nad Berlínem.

Během bytového vystoupení Imodia je všechno povoleno.

FOTO: Lucie Levá

Někteří fanoušci si pro skupinu nachystali originální dárky. V pátek obdržela v Říčanech výtisk čerstvé sbírky básní, následně v Českém Brodu nádherný dort s nápisem připomínajícím fenomén Bytového turné, přičemž v tamní školní tělocvičně, kde se vystoupení odehrálo, na ni čekala výstava fotografií ze sedmi dosavadních zastavení, která u spřátelené rodiny Kottových v minulosti absolvovala. Letos za ní ale poprvé jela mimo Prahu. Na závěrečném nedělním vystoupení pak dostal každý člen výpravy Imodia a jeho doprovodu dárkový balíček.

V sobotu se při koncertu v Brně tři fanynky sedící na posteli tak oddaly skladbám kapely a svému zpěvu, že pod nimi lože znenadání prasklo a zbyly z něho jen třísky. V Přistoupimi sehráli členové kapely fotbalový zápas, v Čáslavicích na ně čekala výtečná domácí medovina, v pražských Vršovicích pak dokonce zastřešený bazén, který formace s radostí využila.

Kytarista Daniel Franc hraje v Liberci Daňkovu Rosu na kolejích.

FOTO: Lucie Levá

Na každé zastávce čekalo Imodium a členy jeho doprovodu i bohaté pohoštění, někde se grilovalo, což dovolilo víkendové počasí, jinde došlo třeba na řízky, domácí pizzu, chlebíčky, uzené nebo jednohubky.

Na koncerty docházeli fanoušci v počtu od tří do zhruba dvaceti, přičemž poslední zastávky každého dne se proměnily v mejdan konaný do pozdních nočních hodin.