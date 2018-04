Skupina Def Leppard vydá box Volume One

Britská rocková kapela Def Leppard vydá 1. června první ze čtyř plánovaných box setů. Počin s názvem Volume One bude v podobě osmi vinylů nebo sedmi cédéček obsahovat první čtyři alba formace - On Through the Night (1980), High’n’Dry (1981), Pyromania (1983) a Hysteria (1987), ale i množství bonusů.