Miroslav Homola, Právo

Jak často jezdíte na zahraniční turné? V kolika zemích jste už hrál?



V posledních létech jsme navštívili kolem 20 zemí a na turné jsme nějakých 100 až 150 dní v roce.

Jsou mezi publiky v různých zemích nějaké rozdíly? Do jakých zemí se rád vracíte a proč?



Jezdím rád do všech zemí, protože důležité je, jak jim zahrajete. Já hraju všem stejně, snažím se je vtáhnout do dění a oni všude reagují velmi podobně. Jasně, třeba ve Španělsku dávají víc najevo emoce, ve Francii je to podobné, ale jinak těžko zobecňovat, snažíme se pobavit všechny.

Když jste na turné, dostanete se i jinam, než do koncertních sálů? Zajímají vás i jiná místa?



Ne, to už mám za sebou. Nikam moc nechodím. Raději si o zemi, kam jedu, o její historii, něco přečtu. Obvykle se dostanu do hotelu, do koncertního sálu a tím to končí.

V ČR nebudete hrát poprvé. Máte tam nějaké hudební přátelé?



Pár saxofonistů a dalších muzikantů, které jsem tam potkal, si pamatuju, ale bohužel už si nevzpomenu, jak se jmenovali.

A co Monkey Business?



Jasně, na ty kluky si vzpomínám, i na zpěvačku Tonyu. Ale jinak to zpravidla chodí tak, že někam přijedu, odehraju a zase zmizím.

Je něco, co máte na České republice rád, na co se těšíte?



Lidi tam na naši muziku skvěle reagují, z čehož mám velkou radost. Pro české publikum je radost hrát.