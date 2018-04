ČTK

Metallica na pódium postavené netradičně uprostřed haly nastoupila po předkapele Kvelertak krátce před 21:00. Jako při každém jejich koncertu uvedla show píseň The Ecstasy of Gold od Ennia Morriconeho z westernu Hodný, zlý a ošklivý. Kapela pak nastoupila s titulním songem Hardwired z nového alba.

Kromě nových písní skupina nezklamala ani fanoušky starších hitů. Publikum potěšila například Sad but True z takzvaného „černého” alba nebo rychlá píseň Seek & Destroy z debutové desky Kill 'Em All.

Největší překvapení ale fanoušky čekalo v polovině koncertu, kdy frontman skupiny James Hetfield a bubeník Lars Ulrich opustili pódium, a kytarista Kirk Hammett a baskytarista Robert Trujillo začali hrát českou písničku od muzikanta Ivana Mládka Jožin z Bažin. K jejich zpívané lámané češtině se během chvilky přidala většina publika.

Metallica nešetřila ani světelnými a ohňovými efekty. Při písni Moth into Flame, která vypráví o tom, jak může sláva zničit lidem život, nad pódiem létala světýlka znázorňující můry, při další písni kolem skupiny šlehaly plameny.

Metallicu založil v roce 1981 v Los Angeles Ulrich spolu s Hetfieldem. Thrash metalová kapela získala velký ohlas na své desky Ride the Lightning z roku 1984 a Master of Puppets z roku 1986. Druhá z nich se stala prvním metalovým albem, které zařadila americká Kongresová knihovna do Národního registru nahrávek. Mezi hudební superhvězdy pak kapelu katapultovala deska Metallica (černé album) z roku 1991.

V Praze kapela naposledy koncertovala v roce 2014 na holešovickém výstavišti v rámci festivalu Aerodrome se speciální show s názvem By Request (Na požádání) složenou ze skladeb na přání tuzemského publika. Předtím hrála v roce 2012 v Edenu k 20. výročí vydání svého nejslavnějšího „černého” alba.