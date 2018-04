Vladimír Říha, Právo

Zajímavostí je, že je to původně inscenace Anglické národní opery z Londýna a její tvůrci, režisér Phelim McDermott, autor scény Tom Pye a kostymérka Laura Hopkinsová, přenášejí děj z Neapole 18. století do Brooklynu 50. let 20. století do zábavního parku Coney Island.

V MET tedy vznikla trochu bláznivá verze klasiky, v níž se v mumraji posíleném účastí skupiny artistů odehrává příběh dvou mladých dvojic, z nichž muži - námořní důstojníci - zkoumají věrnost svých dívek v převleku. Málem o ně přijdou, ale zásahem služky Despiny (neoperně působící muzikálová hvězda Kelli O’Haraová) vše dobře skončí.

Plachetka v roli vypadá i zpívá výborně, a odhalil i komické vlohy. Americký dirigent David Robertson se postaral o stylově velice slušný výkon orchestru i zpěváků. Kromě Plachetky pochvalme Bena Blisse jako Ferranda a Amandu Majevski jako Fiordiligi.