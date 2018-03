jaš, Právo

„Je to pravda v obou případech. Plánujeme světové turné,“ odpověděl Barlow na otázku, jestli opravdu chystají novou albovou nahrávku i koncerty, o kterých se již dlouho spekulovalo.

Nová výběrovka Take That pravděpodobně vyjde v období před Vánocemi a bude obsahovat staré hity, ale i úplné novinky. „Máme tři nové písně, které na ni dáme,“ konstatoval Donald.

Starší skladby plánuje formace představit v novém provedení, ale podle Barlowa nebudou předělané či upravené všechny. „Upravili jsme některé, ne všechny. S takovými věcmi je třeba být opatrný. Pokud s tím zajdete příliš daleko, zničíte lidem vzpomínky. Pokoušíme se být k hudbě uctiví. Ale dát na album hodně muziky nám nestačilo. Chceme se vrátit na pódia a pokusit se o to, aby zněla lépe,“ vysvětlil zpěvák.

Take That vznikli v Manchesteru v roce 1990 a brzy se stali velmi populárním boybandem. V původní sestavě byl i dnes úspěšný sólista Robbie Williams. Do jeho odchodu v roce 1995 vydali alba Take That & Party (1992), Everything Changes (1993) a Nobody Else (1995). Rok po Williamsově odchodu ohlásili zbylí členové ukončení činnosti.

Bez něj se vrátili na scénu v roce 2005 a o rok později vydali album Beautiful World, po kterém následovalo The Circus (2008). V roce 2010 se k čtveřici přidal i původní pátý člen a společně nahráli kolekci Progress (2010). Williams skupinu opět opustil v roce 2012 a o dva roky později z ní odešel i Jason Orange. Zbylí členové pak vydali alba III (2014) a Wonderland (2017).