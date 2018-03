Lucie Zelinková, Právo

Román stojí na poměrně tradičním syžetu, kdy je čtenář postaven před klíčovou výbušnou situaci, v tomto případě do okamžiku, kdy zdánlivě spořádaná manželka Karen večer zanechá všeho a vyběhne z domu. Bez osobních věcí, bez klíčů, nasedne do auta, odjede do nebezpečné čtvrti, řítí se ulicemi na červenou a dalece překračuje povolenou rychlost, až dojde k vážné autonehodě. Po ní si údajně nic z toho, co se osudný večer stalo, nepamatuje. Kamenem úrazu je, že ve stejné době dojde na stejném místě k vraždě neznámého muže.

Lapena pozvolna rozplétá jednotlivé dějové linie postav, které se postupně protínají, a po krůčku odhaluje jejich minulost. Dílo se nese kupředu pozvolnou dynamikou rozsekáno do kratších kapitol.

Román nepracuje s emocí napětí tak úpěnlivě, jako je v žánru thrilleru zvykem, klíčový moment rozuzlení není čtenáři tolik skryt a přijde poměrně brzy, přesto je kniha napsána tak, že odhalení pointy není jediným cílem, ke kterému text směřuje.

Slabším místem románu je jeho vyprávěcí jednoduchost, oproti ní však dominuje určitým tematickým přesahem. Nejde o obyčejnou zápletku s vraždou a vyřešením, Lapena zakomponovala téma falše a zdánlivě dokonalého předměstského života. To si autorka vzala na paškál už v knize Manželé odvedle, kde se snažila stejně jako tady ukázat, že není všechno zlato, co se třpytí, a že zdánlivě spořádaně vypadající pár může leccos ze svého života předstírat.

Někdo cizí v domě není hvězdou ve svém žánru, je však jeho příjemným a lehce nadprůměrným zástupcem, který se řadí k těm stylisticky jednodušším, a pro čtenáře tím do sekce primárně oddechové literatury.

Shari Lapena: Někdo cizí v domě

Knižní klub, 272 strany, překlad Jana Kunová, 299 Kč

Celkové hodnocení 75 %