Herečka získala několik cen BAFTA, například za filmy Nenápadný půvab buržoazie a Těsně před nocí. Objevila se také v dánském snímku Babettina hostina, který získal Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film. Odehrával se v devatenáctém století v Dánsku, kde dvě postarší svobodné dcery protestantského pastora žijí nudný život v odlehlé vesnici. Jejich klid naruší francouzská uprchlice Babette.

Audranová se narodila ve Versailles 2. listopadu 1932. V padesátých letech sbírala zkušenosti u divadla a zanedlouho pronikla k filmu. Hodně snímků natočila s režisérem Claudem Chabrolem, kterého si také vzala.

Stephane Audranová na snímku z roku 1988

FOTO: Profimedia.cz

Mezinárodní ohlas měl provokativní film Lesbičky, za který byla oceněna Stříbrným medvědem na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně. Oceněna byla také za drama Řezník.

Natočila i spoustu francouzských televizních seriálů, u nás ovšem neznámých. Naposledy stála před kamerou nedávno díky dramatu The Other Side of the Wind, které se zatím nedostalo do kin.