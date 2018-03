Stanislav Dvořák, Novinky

Bronzové dílo odhalili v britském Aylesbury teprve v neděli. Přes noc sochu někdo pomaloval a před sochu napsal: „Nejdřív nakrmte bezdomovce“. Peníze na pomník se sháněly i ve veřejné sbírce mezi fanoušky.

”Vandalismus je hrozný. Daňoví poplatníci teď zaplatí za čištění, takže ten vandal bere peníze bezdomovcům, je to ironie,“ řekla místní obyvatelka Helen Lightová. Hudební promotér David Stopps, který stál za vznikem pomníku, uvedl, že barvu odstraní a budou se o pomník dál starat. Pátrání po pachateli možná usnadní kamery, které tam fungují nepřetržitě.

Bowie, který byl považován za inovátora pop music a velkého experimentátora, podlehl rakovině v lednu 2016 krátce poté, co mu v den 69. narozenin vyšlo album Blackstar. Zabýval se rockem, psychedelií i elektronikou. Ke známým albům patří Space Oddity, koncepční deska The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars a Station to Station nebo elektronické Low.