Hudba, kterou ovlivnila tvorba Joni Mitchell, Simona & Garfunkela nebo Boba Dylana, zazní 9. června v divadle Archa. Vstupenky v ceně 895 Kč jsou již v předprodeji.

Ben Howard debutoval v roce 2011 albem Every Kingdom. Za něj obdržel nominaci na Mercury Prize a o dva roky později i Brit Award v kategoriích British Male Solo Artist (Nejlepší mužský výkon) a British Breakthrough Act (Objev roku).

Druhá deska I Forget Where We Were vyšla v roce 2014 a její produkce se ujal Howardův bubeník Chris Bond. Deska opět sklidila slova chvály od kritiky i fanoušků. Britský Q Magazine napsal: „Hudebně dobrodružná, zvukově odvážná a skutečně ohromující.“