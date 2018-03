Jaroslav Špulák, Právo

Její zpěvák Brian Johnson totiž musel v roce 2016 ze zdravotních důvodů přerušit své účinkování v sestavě, neboť mu lékaři vyhrožovali, že přijde o sluch, kytarista Malcolm Young v roce 2017 zemřel, baskytarista Cliff Williams oznámil konec svého účinkování ve formaci, avšak další kytarista Angus Young to s AC/DC nevzdává.

Potvrzené fámy

Zahraniční média totiž znovu přinesla informace o tom, že se zpěvákem Williamem Axlem Rosem z Guns N’Roses pracuje na novém materiálu pro svou kapelu. Aktuálně o tom informoval britský hudební portál NME. Axl už za Johnsona zaskočil na posledním turné AC/DC, při kterém koncertovali i na letišti v pražských Letňanech.

Fámy o pokračování kreativní spolupráce potvrdil v rozhovoru pro portál The Rockpit také Angry Anderson, zpěvák australské skupiny Rose Tattoo. Angus mu prý řekl, že pracuje na novém albu. „To je skvělé, pomyslel jsem si a zeptal se ho, kdo je nyní ve skupině. A on řekl: Axl,“ prozradil Anderson. Australský novinář Murray Engleheart, jenž je spoluautorem knihy AC/DC: Maximum Rock & Roll: The Ultimate Story of the World’s Greatest Rock-and-Roll Band, navíc již v únoru napsal, že skupina AC/DC bude dál pokračovat s Axlem.

„Spekulujte si, jak chcete, ale už jsem to řekl a řeknu to znovu. AC/DC budou pokračovat s Axlem. Bude turné i nové album. Co bylo pro kytaristu Anguse Younga zpočátku obrovským hazardem, ukázalo se být obrovským trumfem, který dává šanci do budoucna,“ napsal Engleheart na svém Facebooku.

Přesvědčili je rodiče

AC/DC založili v roce 1973 sourozenci Malcolm a Angus Youngovi. V roce 1975 vydali debut High Voltage, po kterém následovalo dalších pět desek. Po vydání šesté Highway To Hell (1979) se ale skupina téměř rozpadla. Příčinou bylo úmrtí zpěváka Bona Scotta, který 19. února 1980 ve věku 33 let zemřel na otravu alkoholem. Jeho rodiče však hudebníky přesvědčili, aby pokračovali dál.

Kapela k mikrofonu angažovala Briana Johnsona a ještě v témže roce vydala své nejprodávanější album Back In Black. Zatím poslední album Rock or Bust vyšlo v roce 2014.

Na celém světě kapela prodala více než 200 miliónů kopií nahrávek. Ze sedmi nominací se jí podařilo získat jednu Grammy.