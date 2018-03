Stanislav Dvořák, Novinky

Submotion Orchestra je originální partička, která si pohrává s dubstepem, jazzem i ambientem. Do Prahy se vrátí po pěti letech a představí také novinku Kites, která vyšla 9. března u SMO Recordings.

Skupina vznikla v roce 2009. Našla si vlastní cestu mezi jazzem a pop music a zaujala zasněnými vokály, jemnou elektronikou i zahuštěnými basy. Hudebníci, kteří hledají inspiraci u Massive Attack i Debussyho, nahráli zatím pět alb: Finest Hour (2011), Fragments (2012), Alium (2014), Colour Theory (2016) a Kites (2018).

„Možná to bude znít zvláštně, ale s novou deskou se nechceme zalíbit ani posluchačům ani labelu,“ říkají Submotion Orchestra. V uplynulých dvou letech totiž několik členů tohoto uskupení zažilo řadu velmi osobních událostí od smrti po narození potomka, což byl katalyzátor jejich další tvorby.

Laco Déczi

FOTO: Jan Šída, Právo

„Každý člen kapely si koupil jednorázový fotoaparát a nafotil fotky na základě témat, které tyto události představovaly. Nakonec jsme společně vybrali 10 fotografií, ze kterých vzešlo deset skladeb, které uslyšíte na Kites.“

Třicátého dubna ve 14.30 se koná na Karlově náměstí velký open air, kde vystoupí také Laco Déczi & Celula New York nebo Oran Etkin a hlavně Herbaliser.

Londýnský Herbaliser, který hraje už od devadesátých let, patří k nejlepším zástupcům fúze hip-hopu, funky a jazzu. Založili ho Ollie Teeba a Jake Wherry a stali se symbolem kultovního labelu Ninja Tunes. Aktuálně vydali u německého vydavatelství !k7 Records novou desku Bring Out The Sound, kterou představí na svém pražském koncertu. Skupinu posílili Ralph Lamb a Andy Ross aka Easy Access Orchestra.

Na programu festivalu Mladí ladí jazz jsou také The Rad Trads + Finále Jazzfruit (11. dubna Jazz Dock), Namby Pamby Boy (13. dubna Jazz Dock), Cory Henry & The Funk Apostles (19. dubna Palác Akropolis) či VKKO (21. dubna Futurum).

