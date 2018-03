Stanislav Dvořák, Novinky

Ještě před festivalem dorazí řecká zpěvačka Savina Yannatou & Primavera en Salonico (24. dubna Akropolis), jejíž široký repertoár zahrnuje i „řecké blues”, lidové písně Řeků z Turecka. Třiadvacátého května do Archy přijede americký jazzový saxofonista Kamasi Washington.

Samotný festival proběhne na Výstavišti v Holešovicích 16. a 17. června. K výrazným účinkujícím patří třeba Bakolo Music International, stará africká klasika. Už desítky let hrají rumbu congolaise neboli konžskou rumbu, která je složena z mnoha afrických vlivů, má chytlavé rytmy, kolektivní zpěv, prvky gospelu i elektrickou kytaru. Trochu připomíná klasické kubánské kapely.

Kapelník Nzoku Mo Ko Buele začínal v ansámblu neslavnějšího kytaristy zlaté éry, známého jako Franco. Se sestavou Bakolo doprovázel Antoina Wenda Kolosoye, který zemřel v roce 2008 ve věku 83 let.

Ze zcela jiné éry pocházejí egyptští Islam Chipsy & E.E.K. Tvrdší elektronika doprovází dvě živé bicí soupravy a nad nimi se vznáší melodie beduínů. Z indického Radžastánu zase dorazí Barmer Boys, prezentující jímavé sufijské zpěvy i řízné taneční písně.

Metá Metá

FOTO: Rachot

Pozornost věnujte také nevyčerpatelné brazilské scéně, kterou letos zastupují Metá Metá. Ač se jejich nejznámější album jmenuje Meta Metal, nemají s metalem nic společného. Jde o těžko definovatelný „afropunk”, směs Afriky, Brazílie, jazzu. Bývá divoký i introvertní, využívá kytary, perkuse či dechy.

Doprovázeli mimo jiné i známého nigerijského bubeníka Tonyho Allena, který stál u kořenů afrobeatu a v Praze už také vystupoval. On vymyslel africké jméno Metá Metá (stále tři).

Izrael zastupují dvě skupiny. Dudu Tassa se vrací až k éře svého dědečka, kdysi hudební celebrity na dvoře iráckého krále Faisala, a Yossi Fine, spoluhráč Davida Bowieho i Lou Reeda, přiváží vlastní podobu pouštního blues.

„Náš festival od počátku sleduje kulturní diverzitu a hudbu vnímá jako unikátní prostředek ke vzájemnému porozumění,“ řekl zakladatel a šéf Respectu Borek Holeček. „V mimoevropských kulturách jsou navíc hudebníci vnímáni jako lidé nadaní nejen talentem, ale i odpovědností, kteří jdou příkladem všem ostatním - a to je něco, čemu bychom se měli učit i my.”

Festival tradičně doprovází bohatý výběr etnických dobrot, dětský program a stánky neziskových organizací. Ve speciální nabídce je možné koupit do 30. dubna lístek na dva dny za 450 Kč. Dvoudenní rodinná vstupenka je za 500 (rodiče + neomezený počet dětí do 15 let).