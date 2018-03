Stanislav Dvořák, Novinky

Skety jsou šestičlenný český a cappella soubor, který sbírá ceny na festivalech po Evropě a nominace i v zámoří. Na jejich album Týdytý si zahostovali třeba Aneta Langerová, Lenka Dusilová, Klára Vytisková, Vojta Dyk, Ondřej Ruml, Robert Nebřenský a Xindl X.

Loni získali dvě nominace na prestižní americké ceny CARA v kategoriích Best Jazz Song (za titulní píseň z alba Týdytý) a Best Hip-Hop Song (za píseň Nech to koňovi ze stejného alba, na níž hostuje Xindl X).

„Na koncertě v Planetáriu nabídneme unikátní zážitek, budeme zpívat naše songy i improvizovat na 360° projekce v 8K rozlišení v jeho kupoli, naše hlasy provedou posluchače vesmírem z mnoha pohledů, proletíme hvězdokupami,“ řekla zpěvačka Veronika Vítová. „A já se těším, že na další projekce nekosmického charakteru zkusíme vykouzlit i nějaké to techno nebo house.”

Koncert začíná 16. března v 19 hodin, vstupné je 350 Kč pro dospělé a 250 Kč pro děti.