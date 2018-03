Šárka Hellerová, Právo

Od konce února jste na turné k novému albu Alive in New Light. Jak se na pódiu sžíváte s novými skladbami?

Pořád jsem ve stadiu, kdy je úplně neznám, takže je to stále dobrodružství. Po nějakém čase se člověk dostane do bodu, kdy ale skladby zná tak důvěrně, že si je při jejich hraní naprosto jistý. Mám však pocit, že je publikum přijímá dobře, a to mi pomáhá.

Jak to myslíte, že je neznáte? Vždyť jsou to vaše písně, nedávno jste je nahrál.

To je pravda, ale nahrávání je hodně atomizovaný proces. Píseň vzniká kousek po kousku. Na pódiu ji teprve pořádně prožíváte v celku, musíte ty kousky složit. Pro mě je to těžší část práce. Zároveň je i uspokojivější, protože teprve při hraní naprosto pochopíte, co jste napsal. Do té doby, než vidím a vnímám reakci lidí, si nikdy nejsem úplně jistý. Na pódiu naplno vytryskne emocionální energie písně.

Čím pro vás bylo nahrávání alba Alive in New Light výjimečné?

Má mysl byla v o něco méně komplikovaném stavu než obvykle. Nahrávání bylo tentokrát pozitivnější, ačkoli vždy je to náročná duševní práce. Technické věci mi tolik nevadí, ale co se týká psaní textů a snahy vdechnout albu poselství, nechávám se unést.

Jsem někdy příliš emocionální a občas je to příliš náročné. Pozorujete svět, sebe sama, veškeré dění a v hlavě se vám odehrávají turbulence. Je to poměrně krátká a intenzivní část práce, která na mě ve výsledku působí léčivě. Nicméně není to lehké.

Mluvíte o emocích. Jsou při tvorbě stále tak temné jako dřív?

Několik let jsem žil v temnu, trpěl jsem depresemi. Proti tomu lze současný proces tvorby označit za potěšení. Už umím svou mysl lépe nasměrovat, a když píšu o něčem nelehkém, dokážu s tím zacházet tak, aby mě to nepohltilo. Už nesklouznu do naprosté negace. Oproti minulosti je to pro mě snazší.

Chris Corner: Alive in New Light.

FOTO: Universal Music

Jak svou mysl směřujete?

Je to těžká práce. Deprese je nemoc, duševní, biologická, fyzická záležitost. Je to celý komplex potíží, na které nestačí vzít si jeden prášek. Můžete s ní bojovat celý život, ale to neznamená, že nemůžete vyhrát. Lze ji překonat. Má zkušenost je, že z toho můžete vyjít silnější, ocitnout se na lepším místě.

Mám pocit, že si umím lépe poradit se životem. Ale způsob, jakým to dělám, je má soukromá záležitost. Pro každého funguje něco jiného, záleží na jeho potřebách, silných stránkách i slabostech. Rozhodně to ale začíná terapií a změnami v životě. Měníte negativní aspekty svého života, zbavujete se toxických lidí ve svém okolí. Musíte pracovat na něčem, co milujete.

Tím je pro vás hudba. Co ještě milujete?

Hudba mi stačí. Mám ale i další vášně. Miluji architekturu, pouště, různé druhy vizuálního umění, začala mě zajímat i psychologie. Naprosto mě nadchlo téma lidského myšlení, zajímá mě, jak můžete měnit svůj život. Mám mnoho koníčků, ale nejvíc úsilí jednoznačně vkládám do umění.

Ve čtyřech písních nového alba hostuje vaše kamarádka tatérka, modelka a hudebnice Kat Von D. Jak přispěla?

Je jako sluneční paprsek, závan čerstvého vzduchu. Je úžasná osobnost, nádherně zpívá a hraje na piano. Je fanoušek hudby IAMX, což naší spolupráci velmi pomohlo. Rozumí muzice i estetice, kterou tvořím. Nejdřív jsem ji pozval do písničky Stalker. Je to duet o zvráceném vztahu, ve kterém nikdo neví, kdo koho pronásleduje. Zaujalo ji to, a když přišla do studia, nahráli jsme několik dalších kousků. Byla to velmi přirozená a příjemná spolupráce. S dalšími lidmi moc nespolupracuji, musím mít toho člověka rád.

Pronásledovali vás někdy vaši fanoušci?

Existují fanoušci, kteří se snaží dostat dost blízko, ale obecně mám pocit, že lidi, které zajímá má hudba, rozumějí, že nejvíc dostanou z ní. Občas se stalo, že jsem nějakému chování nerozuměl, ale nikdy jsem se necítil fanoušky ohrožen. Nicméně Kat takové potíže prožila, a proto mi přišlo zajímavé, aby v písni Stalker zpívala ona.