František Cinger, Právo

Gene Deitch:

Z lásky k Praze





Jedinečná biografie amerického animátora, který byl v roce 1959 poslán do Prahy do studia Bratři v triku. Za svůj film Munro získal Oscara, v Praze pak celoživotní lásku, šéfku produkce Zdenku Najmanovou, s níž dodnes žije na Malé Straně.

Garamond, přeložila Radka Smejkalová, 352 strany, 328 Kč

Jiří Weinberger, Petr Wohl:

Anebo jen nezvyk?

Na jeden zátah by těchto 74 krátkých básní napsal snad jenom maniak v posledním tažení. Tenhle materiál ovšem vznikal v rozmanitých situacích během několika desítek roků. Jiří Weinberger, absolvent specializace Pravděpodobnost a matematická statistika na MFF UK, se celý život věnuje i psaní básní, povídek či textů písní.

Autorem kreseb je lékař Petr Wohl, diabetolog, endokrinolog a vedoucí Centra domácí parenterální výživy v IKEM. Spolu se svým bratrem Pavlem se již od dětství věnují výtvarnému umění a mají za sebou řadu výstav. V roce 2017 založili uměleckou skupinu WOW s Markem Ondrovičem.

Krigl, 104 stran, 168 Kč.

Lukáš Kuta:

Pecková: Dítě štěstěny





O tom, co to obnáší, „být částečkou geniální hudby“, o sólovém zpěvu jako toreadorství, o velkém životním štěstí i o držkopádech je niterný a vzácně kompaktní knižní rozhovor o životě a práci světové mezzosopranistky.

Argo, 160 stran, 198 Kč, e-kniha 118 Kč

Alžběta Bublanová:

Odraz ode dna





Hrdinové povídek se blíží ke dnu a možná se od něj odrazí, možná ne. Autorka sleduje roztoužené mládí i stárnoucí ženy i ty, jimž trochu ujíždí vlak. Anebo ujíždějí oni něčemu, co si kdy vysnili, i když jde o vyvrhele, násilníky či jen prostě o nešťastné lidi.

Malvern, 136 stran, 220 Kč

Václava Jandečková:

Falešné hranice





Akce „Kámen“. Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948-1951. Ta vyslýchala vyhlédnuté osoby na falešných německých celnicích v domnělých úřadovnách americké vojenské kontrarozvědky. S usvědčujícími materiály pak byly osoby zatčeny.

Argo, 560 stran, 318 Kč, e-kniha 174 Kč

Daniel Petr:

Sestra smrt





Detektivka ze severních Čech, inspirovaná příběhem zdravotní sestry, obviněné ze zabití šesti pacientů. Důkazy další vraždy směřují k válečnému zločinci Miloši Bjelejovi, který je ovšem už deset let po smrti...

Host, 342 strany, 263 Kč, e-kniha 139 Kč

Amor Towles:

Gentleman v Moskvě





„Vytáhněte paty z Metropolu a budete zastřelen,“ zní rozsudek bolševického tribunálu nad hrabětem Alexandrem Iljičem Rostovem. Tak začíná strhující příběh klenoucí se třicet let od vzniku Sovětského svazu přes Velkou vlasteneckou válku až po nástup Chruščova k moci.

Vyšehrad, 472 strany, 310 Kč, e-kniha 161 Kč

Sidney Sheldon:

Odhalená tvář





Dva lidé z blízkosti psychoanalytika Judda Stevense byli zavražděni. Vyřizuje si s ním účty někdo nervově labilní, komu nedokázal pomoci? Než vrah udeří znovu, musí Judd proniknout do jeho mysli, nebo bude z vraždy obviněn právě on.

Alpress, přeložil Zdeněk Bervid, 213 stran, 251 Kč

Ozzy Osbourne, Chris Ayres:

Jmenuju se Ozzy





Vyprávění rockové hvězdy, místy trochu zamlžené alkoholem a drogami. Jak se ze zapadlého městečka, z povaleče a alkoholika bez budoucnosti stala žijící legenda? Upřímné vyprávění doslova vtáhne do jeho neuvěřitelného života, a to od začátku až do konce.

Audiotéka, Bookmedia, vypráví Otakar Brousek ml., mp3, 15:18 hodin, 299 Kč

Gerard Way:

Umbrella Academy 1: Apokalyptická suita





Během nevysvětlitelného fenoménu se narodí třiačtyřicet mimořádných dětí. Vynálezce Reginald Hargreeves sedm z těchto dětí adoptuje a odhalí u nich bizarní nadlidské schopnosti. Když ale zemře, roztrpčení sourozenci spojí síly - právě včas, aby opět zachránili svět.

Crew, přeložil Ľudovít Plata, 184 stran, 569 Kč