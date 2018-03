aš, Novinky

„Pro naši výroční pražskou premiéru připravujeme kompletní verzi Janáčkovy jediné operní bilogie, tj. oba Výlety pana Broučka - na Měsíc a do XV. století,“ prohlásil hudební ředitel Opery Národního divadla Jaroslav Kyzlink. Připomněl i to, za jakých okolností vznikla druhá část opery. „Je známo, že skladatel byl tehdejším šéfem opery Národního divadla, dirigentem Otakarem Ostrčilem, přímo inspirován k napsání druhé části Výletů, která měla reflektovat vznik tehdy nového samostatného státu. Takže který jiný titul v roce stého výročí vybrat než právě tento…“ Janáček dokončil Výlet pana Broučka do Měsíce v roce 1917 po dlouhých devíti letech a následně k němu připojil kontrastně pojatý Výlet pana Broučka do XV. století.

Výlety zaujímají v Janáčkově díle mimořádné postavení. Je to jediná komická opera, kterou složil, i podobě jako u předloh Svatopluka Čecha by bylo lépe hovořit o satirické až tragikomické burlesce s neobvyklým námětem i strukturou. To uvedla i režisérka Sláva Daubnerová: „Opera Výlety páně Broučkovy mají v kontextu tvorby Leoše Janáčka výjimečné postavení. Janáček chtěl být společensky angažovaný a kritický, nechtěl jen pobavit publikum. Je důležité toto dílo inscenovat a ukázat jeho novost, progresivnost a to, že svou dobu předběhl o sto let.“

Ke svému pojetí uvedla: „Chci podtrhnout surrealistickou hravost a vtip. Současně je Janáček geniální v tom, že se snažil zobrazit i tzv. prózu života ve své každodennosti, konkrétnosti, všednosti. Janáček nehledal divadelnost. Režírovat operu Leoše Janáčka je pro mě velká čest. On byl impulsem, že jsem se rozhodla rozšířit jeho nápad o postavu Svatopluka Čecha a o další dvě umělecké osobnosti, samotného skladatele a malíře. Ty vznikly spojením několika postav.

Hlavní role Matěje Broučka se chopil tenorista Jaroslav Březina, tuto roli ztvárnil už v roce 2010 ve světové premiéře původní verze Janáčkovy opery Výlet pana Broučka do Měsíce. Dále účinkují Aleš Briscein a Martin Šrejma (Mazal, Blankytný, Petřík), Vladimír Chmelo a František Zahradníček (Sakristán u sv. Víta, Lunobor, Domšík od Zvonu), Marie Fajtová a Alžběta Poláčková (Málinka, Etherea, Kunka), Miloš Horák a Jiří Sulženko (Würfl, Čaroskvoucí, Konšel).