Lana Del Rey, vlastním jménem Elizabeth Woolridge Grantová, debutovala v roce 2008 EP nahrávkou Kill Kill, po které vydala album Lana Del Ray a.k.a. Lizzy Grant (2010). Do povědomí veřejnosti se však dostala až v roce 2011 díky hitu Video Games, který se probojoval do Top 10 britského singlového žebříčku. Skladba je součástí její druhé studiové desky Born To Die (2012).

Se třetím albem Ultraviolence (2014) dobyla americký žebříček Billboard 200. S nahrávkou Honeymoon (2015) se dostala v UK Chartu i Billboardu 200 na druhé místo a s nejnovějším albem Lust for Life (2017) oba žebříčky pokořila.

Aerodrome Festival se uskuteční na letišti v Panenském Týnci ve dnech od 28. do 30. června a nabídne 32 zahraničních umělců. Návštěvníci se mohou vedle Lany Del Rey těšit na Macklemora, Nine Inch Nails, Wize Khalifu, Limp Bizkit, Stone Sour, Parkway Drive, Portugal. The Man, Body Count feat. Ice-T, Chvrches a další.