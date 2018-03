„Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli dokončit to, co jsme začali už s Dolores. Album jsme začali nahrávat loni, Dolores na ně natočila zpěv. Pokud vše půjde dobře, nové album spatří světlo světa začátkem příštího roku,“ uvádí skupina v prohlášení.

Hudebníci také prozradili, že letos se dostane do prodeje reedice debutového alba Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? (1993). Kapela v čele s O'Riordanovou začala pracovat na jeho speciální edici loni v létě u příležitosti 25. výročí vydání nahrávky.

Fanoušci se mohou těšit na množství bonusů i dosud nezveřejněných nahrávek z období přípravy alba. Formace původně plánovala vydat remasterovanou reedici tento měsíc, ale po lednovém úmrtí zpěvačky práci odložila.

Dolores O’Riordanová skonala 15. ledna 2018 ve věku 46 let.