Lucie Zelinková, Právo

Selner pracuje jako vychovatel v centru, které přes týden pečuje o klienty s autismem. Přestože jde i o dospívající či dospělé, mluví o nich jako o „svých dětech“. Oslovení je prvním znakem toho, že k nim přistupuje poněkud jinak. Lidštěji, citlivě, z každého řádku čiší snaha o pochopení a hledání si cesty k autistům.

Popisuje různorodé historky či úvahy na témata, které často končí pointou, jež souvisí s dalším malým krůčkem do světa autistů. Nevidí postižené, vidí jedinečné osobnosti, které potřebují, abychom je vnímali jako „úplně normální“ a snad jen mysleli na to, že nemají stejné možnosti jako my. Že obyčejná koupel může být potenciálním nebezpečím a že to, že pro nás jde o obyčejnou rutinu, nemusí být pro autistu totéž.

Přestože je Selnerova práce mimořádná, ani slovem se nesnaží sám sebe vtěsnat do role hrdiny. Píše spíše melancholicky, vysílá do světa nevyřčený pocit osamělosti, někdy až v tónině, kde sám působí jako v uzavřeném světě někde na půl cesty mezi světem zdravých a postižených autismem.

Autismus & Chardonnay podobně jako jiné blogy píše o životě autora, ovšem v blogové literární záplavě úplně jinak. Téma autismu je v literatuře v posledních letech velmi oblíbené, ovšem Selner přichází s opačným náhledem.

Neupozorňuje na jinakost autistů, nepopisuje tak jako jiní jejich odlišný svět. Vykresluje, jak můžeme pomoci tomu, aby se autisté cítili dobře, a k pocitu štěstí a normálnosti jim pokud možno vůbec nic nechybělo.

Martin Selner: Autismus & Chardonnay

Paseka, 120 stran, 168 Kč

Celkové hodnocení 95 %