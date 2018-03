Pětice z Glasgow totiž vzala představování novinky z gruntu, a tak z ní zaznělo hned osm skladeb. Společnost jim dělaly písně starší, přičemž došlo i na úspěšné singly z debutu - hit Take Me Out, The Dark of The Matinée, This Fire nebo Michael.

Přitom jestliže první deska definovala sound kapely, v živém provedení to platí nadále. Novější skladby, ve studiové podobě přece jenom více éterické, se mu zkrátka přizpůsobily.

Franz Ferdinand v pražském Foru Karlín.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Franz Ferdinand diváky zaujali od prvního akordu.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Franz Ferdinand mají ve většině písní jasné poznávací znamení. Vedle pěvecké melodické linky v nich hraje podstatnou roli znělá kytarová vyhrávka, jež je vedena zvukem pronikavým až ostrým. Udává rytmus, drží tempo a kapele dává celkovou originalitu.

Navíc jsou Franz Ferdinand ve skvělé koncertní formě, což je jistě dáno i zkušenostmi, které během šestnáct let trvající kariéry při vystoupeních nabrali. V Praze přišli na pódium sebejistě a titulní písní z letošního alba odstartovali koncert, který ani na chvíli nenudil a takříkajíc mu nespadl řetěz.

Zpěvák a kytarista Alex Kapranos měl sice tu a tam nutkavou potřebu pozdravit fanoušky a poděkovat jim za přízeň, publikum bylo nicméně do prožitku z písniček vtaženo hned prvním blokem akordů a set pak náramně odsejpal.

Franz Ferdinand hrálí řadu písniček z nového alba.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Kapranos zpíval s jistotou a nadšením, jeho kolegové mu výtečně sekundovali ve vícehlasech, mimochodem nadmíru jisté koncertní položce, a celé to mělo čistý a čitelný zvuk.

Za zády muzikantů se na LEDkové stěně objevovaly grafické i obrazové motivy, nicméně základem vystoupení byla hudba. Bezmála zakryla všechen vizuální vjem. Rozlila se v sále a sváděla k sobě veškerou pozornost. Dlužno podotknout, že úspěšně.

Příležitost ten večer ale chytila za pačesy i předskupina Th!s. Relativně nové jméno na naší scéně je v tvorbě inspirováno hard rockem a glam rockem sedmdesátých a osmdesátých let, vtisklo jim nicméně lehkost danou odstupem. Třicetiminutový blok představil především skladby z loňského minialba We Are Th!s, naživo zahrané se stejným přehledem a jistotou jako na nosiči.

Skupina Th!s absolvovala před Franz Ferdinand první velký koncert.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Není proto od věci chápat Th!s jako tuzemský objev posledních týdnů, bez ohledu na to, že jejich texty jsou napsány v angličtině. A je vlastně radostné konstatovat, že jedinou zřejmou slabinou čtveřice ve Foru Karlín bylo poněkud těžkopádné uvádění písniček.

Franz Ferdinand, Th!s Forum Karlín, Praha 9. března

Hodnocení: 90%