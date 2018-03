Dvojice Veronika Buriánková a David Zeman album Saffron Hills vydala tři roky po debutu Live from the Room. Čerpá na něm ze společného desetiletého hraní, přičemž ho nahrála v domácím studiu.

Hudební publicisté prostřednictvím elektronického formuláře vítěze cen Apollo vybírali z desek, které v Česku vyšly od listopadu 2016 do 30. listopadu 2017. Vedle Kalle získalo nominaci trio Wild Tides za počin Sbohem a šáteček, debut skupiny Cold Cold Nights s názvem (The) Last Summer, nahrávka Kingdom Come brněnských Fiordmoss, album kapely J.A.R. Eskalace dobra, deska Bez klobouku Boss rapera Kapitána Dema a album Rána skupiny Role.