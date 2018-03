Hrdinou příběhu je charismatický cynik Karel Král. Trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí. Pracuje jako šéfredaktor časopisu pro muže, ale jeho vlastní život není zrovna příkladem vyrovnanosti. S exmanželkou se hádá nejen kvůli sedmnáctileté dceři Julii, které leze krkem kvůli svému chování.

Když mu život uštědří několik dobře míněných ran, vyřeší to „jako chlap“ tím, že se pořádně opije. Po probuzení s údivem zjistí, že se vyplnila jedna jeho alkoholová touha a že dostal unikátní příležitost zjistit, jestli to mají ženy v životě snazší než muži.

„Můj nápad vznikl z prosté nostalgie. Stýskalo se mi po filmech jako Na hromnice o den více nebo Tootsie a chtěl jsem si něco podobného vyzkoušet a natočit komedii. Byl to jen nápad, který jsme potom s Radkou Třeštíkovou začali po nocích pro zábavu dávat dohromady, a protože nás to začalo ohromně bavit, zkusili jsme to dotáhnout do konce,“ říká režisér a spoluautor scénáře Havlík.

Třeštíková dodává: „Rudolf za mnou se svým námětem přišel ve správnou chvíli, potřebovala jsem si odskočit od vážných témat, a napsat s ním ryzí komedii byla pro mě velká výzva.“

Vedle Jiřího Langmajera a Anny Polívkové v komedii hrají Táňa Pauhofová, Matěj Hádek, Jiří Havelka, Andrea Hoffmannová, Sara Sandeva, Lucie Polišenská a další. Točit se bude v březnu a dubnu v Praze, na několik dní štáb zavítá do hotelu Podlesí nedaleko Hlinska, jehož součástí je Pohádková vesnička. Film uvede do kin Cinemart 20. září 2018.