Tátova volha

Když Evě zemře manžel a Tereze otec, najdou indicii, že měl pravděpodobně vedle Terezy ještě syna Tomáše. Společně se v jeho starém autě vydají po stopách jeho bývalých milenek, aby zjistily, jestli je to pravda a kde by Tomáš mohl žít.

Tátova volha, Česko 2018, 90 min., režie: Jiří Vejdělek, hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Hana Maciuchová, Vilma Cibulková a další.

Mečiar

Poté, co Vladimír Mečiar odešel z politiky, chtěla Tereza Nvotová zjistit, jaký ve skutečnosti je a co si myslí. Jejím záměrem bylo objasnit nejen sobě, ale celé své generaci Mečiarův příběh, protože jeho praktiky a důsledky jeho vládnutí se dotýkají každého Slováka.

Mečiar, Slovensko/Česko 2017, dokument, 89 min., režie: Tereza Nvotová, účinkují:Vladimír Mečiar, Ladislav Snopko, František Mikloško, Fedor Gál, Václav Bartuška, Petr Pithart, Michael Kocáb a další.

Přání smrti

Lékař Paul Kersey má zajímavou práci, krásnou rodinu a nádherný domov. To vše až do chvíle, kdy po brutálním napadení umírá jeho manželka a dcera zůstává v nemocnici ležet v kómatu. Paula se zmocní ohromná touha po pomstě, a protože policie jen bezmocně krčí rameny, vezme zákon do vlastních rukou...

Přání smrti, USA 2017, akční, 107 min., režie: Eli Roth, hrají: Bruce Willis, Elizabeth Sue, Vincent D'Onofrio a další.

Včelka Mája: Medové hry

V Májině úlu to bzučí vzrušením: obdrží konečně pozvánku na Velké medové hry? Bohužel: úl se nejenže nesmí soutěže zúčastnit, ale císařovna požaduje, aby odevzdal polovinu letní sklizně medu jako příspěvek na výživu soutěžících atletů. Mája se rozhodne odjet do Buzztropolis a osobně se před císařovnu postavit.

Včelka Mája: Medové hry, Německo/Austrálie 2018, animovaná komedie, 85 min., režie: Noel Cleary, Alexs Stadermann, Sergio Delfino.

Básník, který málem zabil Hitlera

Legraci z vlastní minulosti si dělají tvůrci filmu, jehož hrdinou je mladý básník Ljiljan Vidić. Dostává od partyzánů za úkol napsat píseň, s níž jejich skupina vyhraje národní talentovou soutěž. Vítěz totiž vystoupí na slavnostní recepci, které se má zúčastnit Adolf Hitler. Skupina tak bude mít příležitost spáchat na něj atentát a ukončit 2. světovou válku.

Básník, který málem zabil Hitlera, Chrvatsko/Srbsko 2015, válečná komedie, 107 min., režie: Ivan-Goran Vitez, hrají: Stjepan Peric, Dragan Despot, Ivan Đuričić, a další.