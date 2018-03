V každé z osmi kategorií jsou uděleny tři nominace, jen původní domácí próza má nominací šest. Vítěz získá 200 tisíc Kč od firmy Karlovarské minerální vody. Mezi nominovanými dominuje Petra Soukupová, jejíž knihy se utkají jak o cenu za prózu, tak i za knihu pro děti a mládež.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 4. dubna v přímém přenosu na ČT art. Pořadem provedou Daniela Písařovicová a Jiří Havelka.

V kategorii próza byly nominovány romány Ke dnu od Anny Bolavé, Nebožtík od Ondřeje Horáka, Lapači prachu od Lucie Faulerové, Bílá zvířata jsou velmi často hluchá od Ivany Myškové, Láska v době globálních klimatických změn od Josefa Pánka a Nejlepší pro všechny od Petry Soukupové.

„Z obou nominací mám samozřejmě radost,“ řekla Soukupová Právu. „Mezigeneračním vztahům se v knihách nevěnuju nijak víc než rodinným. Mám za to, že vztahy mezi nejbližšími, vztahy v rodině, jsou to nejdůležitější, co by lidé měli řešit.“

Mezi nominovanými je i biografie od Marka Švehly Magor a jeho doba aspirující na Literu pro objev roku. O vztahu autora k ústřední postavě jeho knihy svědčí fakt, že ho nazývá Ivanem Martinem Jirousem a neříká mu – Magor. „Byl to záměr, snažil jsem si udržet od hlavní figury co největší odstup. Proto jsem zvolil oslovení Jirous, i když tam jiné lidi uvádím křestním jménem,“ řekl Švehla.

Do Magnesie Litery se loni vrátila cena za publicistiku. V letošních nominacích jsou Planeta Nippon (Anna Křivánková, Antonín Tesař, Karel Veselý), Antialkorán aneb nejasný svět T. H. (Patrik Ouředník) a Opuštěná společnost (Erik Tabery).

Pavel Mandys informoval za pořadatele o tom, že zájem o loňské vítěze se projevil i v prodeji. Knihy roku Jezero Bianky Bellové se po vyhlášení cen prodalo 7840 výtisků, takže celkový počet dosáhl až k deseti tisícům. Je tak zřejmé, že soutěž přispívá k popularizaci nové tvorby.